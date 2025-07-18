Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 Susah Payah Kalahkan Filipina U-23, Erick Thohir Soroti Lini Serang

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |23:45 WIB
Timnas Indonesia U-23 Susah Payah Kalahkan Filipina U-23, Erick Thohir Soroti Lini Serang
Erick Thohir bicara soal Timnas Indonesia U-23. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-23 susah payah kalahkan Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pun soroti lini serang Timnas Indonesia U-23.

Menurutnya, ketajaman lini serang Timnas Indonesia U-23 masih harus ditingkatkan. Meski begitu, Erick Thohir tetap mengapresiasi perjuangan Timnas Indonesia U-23.

Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Filipina U-23 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Filipina U-23 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

1. Menang Tipis

Timnas Indonesia U-23 menang 1-0 kontra Filipina U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (18/7/2025) malam WIB. Satu gol kemenangan Skuad Garuda didapat lewat gol bunuh diri Jaime Rosquillo pada menit ke-23.

Skuad Garuda Muda padahal tampil dominan dengan menguasai 67 persen penguasaan bola. Tim polesan Gerald Vanenburg itu bahkan melesakkan 17 tembakan, tujuh di antaranya mengarah ke gawang. Namun sayang, tidak ada yang berbuah gol.

2. Soroti Lini Serang

Meski begitu, Erick tetap bersyukur karena Timnas Indonesia U-23 meraup poin penuh. Dia berpendapat bahwa lini tengah dan belakang Timnas Indonesia U-23 tampil ciamik. Namun untuk lini serang, dia menilai perlu dibenahi.

"Ya, kita tetap dapat 3 poin, kita menguasai hampir 67 persen jadi doninasinya cukup maksimal, kita 17 kali nendang ke gawang 7 yang akurat, tapi golnya bunuh diri," kata Erick usai pertandingan di SUGBK, Jumat (18/7/2025).

"Jadi artinya ya memang kita harapkan ketajaman serangan harus ditingkatkan. Kalau lini tengah-belakang maksimal, tapi depan harus ditambah lagi, itu pendapat saya. Tapi apa pun, ya menang 3 poin," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/19/11/1634153/kabar-louis-van-gaal-ke-timnas-indonesia-pengamat-cari-pelatih-yang-punya-cv-jelas-wjd.webp
Kabar Louis van Gaal ke Timnas Indonesia, Pengamat: Cari Pelatih yang Punya CV Jelas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/19/persijap_jepara.jpg
Hasil Super League: Bali United Tumbangkan 10 Pemain Persijap Jepara
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement