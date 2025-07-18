Timnas Indonesia U-23 Susah Payah Kalahkan Filipina U-23, Erick Thohir Soroti Lini Serang

TIMNAS Indonesia U-23 susah payah kalahkan Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pun soroti lini serang Timnas Indonesia U-23.

Menurutnya, ketajaman lini serang Timnas Indonesia U-23 masih harus ditingkatkan. Meski begitu, Erick Thohir tetap mengapresiasi perjuangan Timnas Indonesia U-23.

Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Filipina U-23 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

1. Menang Tipis

Timnas Indonesia U-23 menang 1-0 kontra Filipina U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (18/7/2025) malam WIB. Satu gol kemenangan Skuad Garuda didapat lewat gol bunuh diri Jaime Rosquillo pada menit ke-23.

Skuad Garuda Muda padahal tampil dominan dengan menguasai 67 persen penguasaan bola. Tim polesan Gerald Vanenburg itu bahkan melesakkan 17 tembakan, tujuh di antaranya mengarah ke gawang. Namun sayang, tidak ada yang berbuah gol.

2. Soroti Lini Serang

Meski begitu, Erick tetap bersyukur karena Timnas Indonesia U-23 meraup poin penuh. Dia berpendapat bahwa lini tengah dan belakang Timnas Indonesia U-23 tampil ciamik. Namun untuk lini serang, dia menilai perlu dibenahi.

"Ya, kita tetap dapat 3 poin, kita menguasai hampir 67 persen jadi doninasinya cukup maksimal, kita 17 kali nendang ke gawang 7 yang akurat, tapi golnya bunuh diri," kata Erick usai pertandingan di SUGBK, Jumat (18/7/2025).

"Jadi artinya ya memang kita harapkan ketajaman serangan harus ditingkatkan. Kalau lini tengah-belakang maksimal, tapi depan harus ditambah lagi, itu pendapat saya. Tapi apa pun, ya menang 3 poin," sambungnya.