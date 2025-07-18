Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Bersinar saat Menang 1-0 atas Filipina U-23, Nomor 1 Robi Darwis!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |22:55 WIB
5 Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Bersinar saat Menang 1-0 atas Filipina U-23, Nomor 1 Robi Darwis!
Robi Darwis kala membela Timnas Indonesia U-23. (Foto: PSSI)
LIMA pemain Timnas Indonesia U-23 yang bersinar saat menang 1-0 atas Filipina U-23 menarik diulas. Salah satunya Robi Darwis.

Duel sengit tersaji dalam pertemuan Timnas Indonesia vs Filipina U-23 di matchday kedua Grup A Piala AFF U-23 2025. Laga itu digelar di Stadion Utam Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Jumat (18/7/2025) malam WIB.

Kemenangan ini tak hanya membuat tren positif Garuda Muda berlanjut, tetapi Timnas Indonesia U-23 juga memperbesar kans lolos ke semifinal. Sebab, pasukan Gerald Vanenburg kini kukuh di puncak klasemen Grup A dengan 6 poin.

Sejumlah pemain jadi pahlawan kemenangan Timnas Indonesia U-23 atas Filipina U-23 karena tampil gemilang. Siapa saja mereka?

Berikut 5 Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Bersinar saat Menang 1-0 atas Filipina U-23:

1. Robi Darwis

Robi Darwis

Salah satu Timnas Indonesia U-23 yang bersinar saat menang 1-0 atas Filipina U-23 ialah Robi Darwis. Dia bahkan jadi man of the match laga tersebut.

Robi Darwis jadi pahlawan kemenangan Timnas Indonesia U-23. Gol semata wayang Garuda Muda tercipta berkat kontribusinya.

Gol Timnas Indonesia U-23 memang tercipta karena gol bunuh diri Jaime Rosquillo pada menit ke-23. Namun, bola yang disambar Jaime Rosquillo itu berkat lemparan ke dalam maut yang dilakukan Robi Darwis pinggir lapangan.

Robi Darwis tak hanya beri assist ciamik. dia juga tampil gemilang karena bisa mengendalikan tempo permainan, naik turun membantu pertahanan dan serangan, hingag benar-benar merepotkan pemain Filipina U-23.

2. Arkhan Fikri

Usai Jadi Pemain Muda Terbaik Liga 1, Arkhan Fikri Siap Tembus Skuad Utama Timnas Indonesia U-23

Kemudian, ada Arkhan Fikri. Dia juga menunjukkan performa gemilang di laga ini. Beberapa kali, Arkhan Fikri bisa hadirkan ancaman berbahaya ke gawang Filipina U-23. Meskipun, usahanya tak berbuah gol.

Salah satunya dilakukan jelang akhir babak kedua. Arkhan Fikri bisa menyambar umpan ciamik dari Victor Dethan di depan gawang Filipina U-23. Sayangnya, bola masih bisa ditepis kiper Filipina U-23.

 

