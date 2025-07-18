Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ofisial Malaysia U-23 Intip Kemenangan Timnas Indonesia U-23 atas Filipina U-23 1-0 di SUGBK

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |22:16 WIB
Ofisial Malaysia U-23 Intip Kemenangan Timnas Indonesia U-23 atas Filipina U-23 1-0 di SUGBK
Ofisial Timnas Malaysia U-23 mengintip kemenangan Timnas Indonesia U-23 atas Timnas Filipina U-23 (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)




JAKARTA – Ofisial Timnas Malaysia U-23 ikut menyaksikan kemenangan Timnas Indonesia U-23 atas Timnas Filipina U-23 di matchday dua Grup A Piala AFF U-23 2025. Mereka bertugas mengintip permainan Garuda Muda!

Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Filipina U-23 itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (18/7/2025) malam WIB. Tuan rumah menang 1-0 berkat gol bunuh diri Jaime Rosquillo (23’).

1. Intip Permainan

Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Filipina U-23 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Filipina U-23 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Ternyata, kemenangan ini tak hanya disaksikan oleh pendukung Timnas Indonesia U-23. Sejumlah ofisial Timnas Malaysia U-23 ikut menjadi saksi mata.

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, beberapa ofisial Malaysia U-23 berada di tribun VIP. Mereka terlihat cukup fokus menyaksikan laga tersebut.

Beberapa ofisial itu menjalankan tugas dari pelatih Nafuzi Zain untuk mengintip permainan Timnas Indonesia U-23. Sebab, kedua tim akan bersua pada laga terakhir Grup A di SUGBK, Senin 21 Juli 2025 malam WIB.

Sementara itu, Malaysia berhasil menang 7-1 atas Brunei Darussalam di SUGBK pada sore tadi. Kemenangan itu menjadi kebangkitan Fergus Tierney dan kawan-kawan setelah sebelumnya kalah 0-2 dari Filipina.

 

