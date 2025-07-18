Klasemen Sementara Grup A Piala AFF U-23 2025 Kelar Laga Timnas Indonesia U-23 vs Filipina U-23: Garuda Muda Kukuh di Puncak!

KLASEMEN semnetara Grup A Piala AFF U-23 2025 kelar laga Timnas Indonesia U-23 vs Filipina U-23 menarik diulas. Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- masih kukuh di puncak klasemen Grup A.

Hal ini terjadi usai Timnas Indonesia U-23 meraih kemenangan atas Filipina U-23. Main di SUGBK, Jakarta, Jumat (18/7/2025) malam WIB, Jens Raven cs menang dengan skor tipis 1-0.

Hokky Caraka di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Filipina U-23 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra)

1. Timnas Indonesia U-23 Berjaya

Timnas Indonesia U-23 berjaya di laga kedua Grup A Piala AFF U-23 2025. Kemenangan diraih berkat gol bunuh diri Jaime Rosquillo.

Gol ini tercipta berawal dari lemparan maut ke dalam Robi Darwis di pertengahan babak pertama. Bola yang berusaha dihalau pemain Filipina justru berbuah gol bunuh diri.

Kemenangan ini membuat Timnas Indonesia U-23 makin kukuh di puncak klasemen Grup A. Mereka mengemas 6 poin saat ini.

2. Asapi Malaysia U-23 dan Filipina U-23

Timnas Indonesia U-23 pun asapi Malaysia U-23 dan Filipina U-23 saat ini. Malaysia U-23 kini mengisi urutan kedua, sementara Filipina U-23 mengekor di urutan ketiga.

Kedua tim itu sama-sama mengemas 3 poin saat ini. Tetapi, Malaysia U-23 unggul selisih gol usai menang telak atas Brunei Darussalam U-23 sore tadi. Mereka menang dengan skor telak 7-1.

Kini, Malaysia U-23 pun mencatatkan selisih gol +4. Sementara itu, Filipina U-23 catatkan selisih gol +1.

Sementara itu, Brunei Darussalam U-23 terpuruk di dasar klasemen. Mereka belum meraih satu pun poin.