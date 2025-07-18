Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hitung-hitungan Timnas Indonesia U-23 Lolos Semifinal Piala AFF U-23 2025 Setelah Menang 1-0 atas Filipina U-23

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |21:59 WIB
Hitung-hitungan Timnas Indonesia U-23 Lolos Semifinal Piala AFF U-23 2025 Setelah Menang 1-0 atas Filipina U-23
Timnas Indonesia U-23 menang 1-0 atas Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)
A
A
A

HITUNG-hitungan Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 lolos semifinal Piala AFF U-23 2025 setelah menang 1-0 atas Filipina U-23 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-23 menang dramatis atas Filipina U-23 di matchday kedua Grup A Piala AFF U-23 2025 yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat (18/7/2025) malam WIB.

Gol tunggal Timnas Indonesia U-23 terjadi akibat gol bunuh diri pemain Timnas Filipina U-23, Jaime Rosquillo. Jaime Rosquillo salah mengantisipasi bola lemparan ke dalam yang dilepaskan pemain Timnas Indonesia U-23, Robi Darwis.

Timnas Indonesia U-23 menang 1-0 atas Timnas Filipina U-23. (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
Timnas Indonesia U-23 menang 1-0 atas Timnas Filipina U-23. (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia U-23 kukuh di puncak klasemen Grup A Piala AFF U-23 2025 dengan poin sempurna, yakni enam angka. Timnas Indonesia U-23 juga memiliki selisih gol mentereng, yakni +9.

Lanjut di posisi dua ada Timnas Filipina U-23 dengan tiga angka dan selisih gol +1. Turun ke posisi tiga ada Malaysia U-23 dengan tiga poin dan selisih gol +4. Filipina U-23 menempati posisi lebih baik ketimbang Malaysia U-23 karena unggul head-to-head, mengingat mereka menang 2-0 di matchday pertama.

Terakhir atau di posisi juru kunci ada Timnas Brunei Darussalam U-23 dengan nol angka. Meski kini duduk di puncak klasemen, Timnas Indonesia U-23 asuhan Gerald Vanenburg belum lolos semifinal Piala AFF U-23 2025.

1. Hanya Butuh Imbang Lawan Malaysia U-23

Sesuai regulasi, hanya juara grup yang diizinkan lolos otomatis ke semifinal Piala AFF U-23 2025. Untuk finis sebagai juara grup, Timnas Indonesia U-23 perlu menang atau imbang saat menjamu Timnas Malaysia U-23 di matchday pamungkas Grup A Piala AFF U-23 2025, Senin 21 Juli 2025.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/19/11/1634093/hasil-ligafutsalprofesional-moncongbulo-gebuk-raybit-fc-yqy.webp
Hasil LigaÂ FutsalÂ Profesional: Moncongbulo Gebuk Raybit FC
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2022/05/30/iwan_bule.jpg
Heboh! Iwan Bule Sebut Sosok Ideal Pimpin Timnas Indonesia, Cocok Gantikan Kluivert!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement