Hitung-hitungan Timnas Indonesia U-23 Lolos Semifinal Piala AFF U-23 2025 Setelah Menang 1-0 atas Filipina U-23

HITUNG-hitungan Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 lolos semifinal Piala AFF U-23 2025 setelah menang 1-0 atas Filipina U-23 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-23 menang dramatis atas Filipina U-23 di matchday kedua Grup A Piala AFF U-23 2025 yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat (18/7/2025) malam WIB.

Gol tunggal Timnas Indonesia U-23 terjadi akibat gol bunuh diri pemain Timnas Filipina U-23, Jaime Rosquillo. Jaime Rosquillo salah mengantisipasi bola lemparan ke dalam yang dilepaskan pemain Timnas Indonesia U-23, Robi Darwis.

Timnas Indonesia U-23 menang 1-0 atas Timnas Filipina U-23. (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia U-23 kukuh di puncak klasemen Grup A Piala AFF U-23 2025 dengan poin sempurna, yakni enam angka. Timnas Indonesia U-23 juga memiliki selisih gol mentereng, yakni +9.

Lanjut di posisi dua ada Timnas Filipina U-23 dengan tiga angka dan selisih gol +1. Turun ke posisi tiga ada Malaysia U-23 dengan tiga poin dan selisih gol +4. Filipina U-23 menempati posisi lebih baik ketimbang Malaysia U-23 karena unggul head-to-head, mengingat mereka menang 2-0 di matchday pertama.

Terakhir atau di posisi juru kunci ada Timnas Brunei Darussalam U-23 dengan nol angka. Meski kini duduk di puncak klasemen, Timnas Indonesia U-23 asuhan Gerald Vanenburg belum lolos semifinal Piala AFF U-23 2025.

1. Hanya Butuh Imbang Lawan Malaysia U-23

Sesuai regulasi, hanya juara grup yang diizinkan lolos otomatis ke semifinal Piala AFF U-23 2025. Untuk finis sebagai juara grup, Timnas Indonesia U-23 perlu menang atau imbang saat menjamu Timnas Malaysia U-23 di matchday pamungkas Grup A Piala AFF U-23 2025, Senin 21 Juli 2025.