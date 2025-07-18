Hasil Timnas Indonesia U-23 vs Filipina U-23: Gol Jens Raven Dianulir, Garuda Muda Masih Unggul 1-0 hingga Menit 75

HASIL sementara Timnas Indonesia U-23 vs Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025 menarik diulas. Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- masih jaga keunggulannya 1-0 hingga menit ke-75.

Sejatinya, Timnas Indonesia U-23 punya banyak peluang emas di babak kedua untuk tambah golnya. Bahkan, Jens Raven yang baru dimasukkan pada babak kedua sukses cetak gol di awal pertandingan. Tetapi, gol itu dianulir karena offside.

Gol semata wayang Timnas Indonesia U-23 diketahui tercipta pada menit ke-23. Gol itu berawal dari lemparan ke dalam fantastis Robi Darwis. Bola disambut Jaime Rosquillo yang melakukan gol bunuh diri. Sundulannya untuk tepis bola justru membuat bola bersarang ke gawangnya sendiri.

Timnas Indonesia U-23 diharapkan bisa pecah kebuntuan dalam laga yang digelar di SUGBK, Jakarta, Jumat (18/7/2025) malam WIB. Laga matchday kedua Grup A ini krusial bagi kedua tim.

Kemenangan penting diraih skuad Garuda Muda. Sebab, hasil manis itu bisa membawa Timnas Indonesia U-23 memperlebar kans lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2025.