HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Final Four Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Black Steel FC Menang 4-1 atas Fafage Banua

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |21:25 WIB
Hasil Final Four Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Black Steel FC Menang 4-1 atas Fafage Banua
Black Steel FC vs Fafage Banua. (Foto: Pro Futsal League Indonesia)
A
A
A

HASIL final four Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 sudah diketahui. Black Steel FC sukses membungkam Fafage Banua pada laga leg pertama ini.

Laga seru itu berlangsung di GOR Among Rogo, Yogyakarta, Jumat (18/7/2025) malam WIB. Black Steel menang dengan skor 4-1.

Black steel fc vs fafage banua

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua tim langsung tancap gas sejak menit awal. Fafage Banua dan Black Steel FC acap kali jual beli serangan kendati belum ada yang berbuah gol.

Pertandingan berjalan cukup alot. Sebab, belum ada gol yang tercipta hingga 10 menit laga berjalan. Padahal, kedua tim kerap menebar peluang.

Sampai akhirnya, Black Steel FC berhasil mencetak gol keunggulan di akhir babak pertama lewat gol Ardiansyah Nur. Hasilnya, mereka unggul sementara 1-0 atas Fafage Banua di babak pertama.

 

Halaman:
1 2
      
