HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025 Malam Ini, Klik di Sini!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |13:41 WIB
Timnas Indonesia U-23 siap raih kemenangan atas Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

LINK live streaming Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 vs Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta itu, tepatnya akan berlangsung malam ini, Jumat (18/7/2025) pukul 20.00 WIB.

Bagi Timnas Indonesia U-23 dan Filipina U-23, laga nanti menjadi pertandingan kedua mereka di Grup A Piala AFF U-23 2025. Sebelumnya, kedua tim sama-sama meraih hasil positif.

Filipina berhasil menang 2-0 atas Malaysia U-23. Sedangkan Garuda Muda sukses pesta gol ke gawang Brunei Darussalam U-23 dengan skor telak 8-0.

1. Persiapan Filipina U-23

Pelatih Timnas Filipina U-23, Garrath McPherson, mengaku sudah menyiapkan timnya sebaik mungkin demi bisa memetik kemenangan atas Timnas Indonesia U-23. Meski sadar itu sulit, ia tetap tercapa tim berjuluk The Azkals Muda bias memberikan kejutan.

Seperti yang terjadi di laga kontra Malaysia U-23, banyak yang tak menyangka Filipina U-23 bakal menang dua gol tanpa balas. Kejutan itu pun bakal diusahakan kembali oleh McPherson.

Timnas Malaysia U-23 vs Timnas Filipina U-23 berakhir 0-2 (Foto: Instagram/@malaysia_nt)
Timnas Malaysia U-23 vs Timnas Filipina U-23 berakhir 0-2 (Foto: Instagram/@malaysia_nt)

"Kami tidak berbicara mengenai lawan. Kami lebih sering membicarakan mengenai kami bagaimana tim ini sudah lama tidak bersama. Jadi, prioritasnya, dalam hal, motivasi pemain dan kesiapannya tergantung pada kami,” ungkap McPherson di Jakarta, Jumat (18/7/2025).

"Sistem apa yang ingin kami terapkan, gaya permainan apa yang kami inginkan. Jika kami melakukan itu dengan baik, mendapatkan kesempatan yang besar untuk bermain apik di laga itu," tambahnya.

 

