Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Lawan Timnas Indonesia U-23, Pelatih Filipina U-23 Ketar-ketir Lihat Ketajaman Jens Raven

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |12:58 WIB
Jelang Lawan Timnas Indonesia U-23, Pelatih Filipina U-23 Ketar-ketir Lihat Ketajaman Jens Raven
Pemain Timnas Indonesia, Jens Raven. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Filipina U-23, Garrath McPherson menyoroti performa striker Timnas Indonesia U-23, Jens Raven jelang kedua tim bejumpa pada Jumat (18/7/2025) malam WIB nanti. McPherson mengakui pihaknya mewaspadai ketajaman Jens Raven yang sukses memborong enam gol saat Garuda Muda pesta gol ke gawang Brunei Darussalam U-23.

Tepatnya pemain berposisi penyerang itu berhasil mencetak enam gol saat Timnas Indonesia U-23 menang 8-0 atas Brunei Darussalam. Pertemuan kedua tim tersebut dalam fase Grup A Piala AFF U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 15 Juli 2025.

1. Waspadai Jens Raven

Melihat betapa gacornya Jens Raven, kini giliran Filipina yang ketar-ketir. Sebab Timnas Indonesia U-23 dan Filipina akan saling berjumpa di matchday kedua Grup A Piala AFF U-23 2025.

Garrath McPherson mengatakan Jens Raven punya kualitas sebagai penyerang dengan produktivitas gol tersebut. Jadi, timnya sudah memberikan catatan khusus untuk pemain tersebut untuk laga nanti.

"Mereka (Timnas Indonesia U-23) memiliki kualitas. Mereka memiliki beberapa pemain yang pernah bermain di level timnas. Mereka juga bermain di kandang. Mereka juga terlihat dilatih dengan sangat baik. Jadi, itu sebuah tantangan bagi pihak kami,” McPherson di Jakarta, dikutip Jumat (18/7/2025).

Jens Raven bantu Timnas Indonesia U-23 menang 8-0 atas Brunei U-23 Aldi Chandra Okezone
Jens Raven bantu Timnas Indonesia U-23 menang 8-0 atas Brunei U-23 Aldi Chandra Okezone

“Tentu saja, ketika Anda melihat pertandingan mereka sebelumnya (vs Brunei Darussalam) mereka mampu mencetak banyak gol. Jadi, pemain seperti itu tentunya akan menyita perhatian lebih," tambahnya.

2. Fokus ke Tim Sendiri

Kendati demikian, McPherson sebenarnya enggan membicarakan kekuatan lawan. Pasalnya, fokusnya adalah agar Filipina siap sepenuhnya untuk melawan Timnas Indonesia U-23 agar dapat meraih hasil maksimal.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/51/3159835/yardan_yafi-xoUW_large.jpg
Yardan Yafi Bawa Pulang Pengalaman Berharga Usai Bela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/51/3159450/simak_pesan_menyentuh_sjoerd_woudenberg_usai_timnas_indonesia_u_23_gagal_juara_di_piala_aff_u_23_2025-um3S_large.jpg
Pesan Menyentuh Sjoerd Woudenberg untuk Timnas Indonesia U-23 Usai Gagal Juara Piala AFF 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159229/arkhan_fikri-6TzQ_large.jpg
Penyesalan Arkhan Fikri Usai Timnas Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159214/robi_darwis_dan_kakang_rudianto-bh37_large.jpg
Kelar Bela Timnas Indonesia U-23, Robi Darwis dan Kakang Rudianto Dapat Hadiah dari Persib Bandung
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/49/1633861/marco-bezzecchi-juara-sprint-race-motogp-australia-2025-tqt.webp
Marco Bezzecchi Juara Sprint Race MotoGP Australia 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/striker_santos_neymar_jr.jpg
Respons Mengejutkan Bos Inter Milan Jawab Rumor Neymar Jr Gabung Nerazzurri
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement