Jelang Lawan Timnas Indonesia U-23, Pelatih Filipina U-23 Ketar-ketir Lihat Ketajaman Jens Raven

JAKARTA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Filipina U-23, Garrath McPherson menyoroti performa striker Timnas Indonesia U-23, Jens Raven jelang kedua tim bejumpa pada Jumat (18/7/2025) malam WIB nanti. McPherson mengakui pihaknya mewaspadai ketajaman Jens Raven yang sukses memborong enam gol saat Garuda Muda pesta gol ke gawang Brunei Darussalam U-23.

Tepatnya pemain berposisi penyerang itu berhasil mencetak enam gol saat Timnas Indonesia U-23 menang 8-0 atas Brunei Darussalam. Pertemuan kedua tim tersebut dalam fase Grup A Piala AFF U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 15 Juli 2025.

1. Waspadai Jens Raven

Melihat betapa gacornya Jens Raven, kini giliran Filipina yang ketar-ketir. Sebab Timnas Indonesia U-23 dan Filipina akan saling berjumpa di matchday kedua Grup A Piala AFF U-23 2025.

Garrath McPherson mengatakan Jens Raven punya kualitas sebagai penyerang dengan produktivitas gol tersebut. Jadi, timnya sudah memberikan catatan khusus untuk pemain tersebut untuk laga nanti.

"Mereka (Timnas Indonesia U-23) memiliki kualitas. Mereka memiliki beberapa pemain yang pernah bermain di level timnas. Mereka juga bermain di kandang. Mereka juga terlihat dilatih dengan sangat baik. Jadi, itu sebuah tantangan bagi pihak kami,” McPherson di Jakarta, dikutip Jumat (18/7/2025).

Jens Raven bantu Timnas Indonesia U-23 menang 8-0 atas Brunei U-23 Aldi Chandra Okezone

“Tentu saja, ketika Anda melihat pertandingan mereka sebelumnya (vs Brunei Darussalam) mereka mampu mencetak banyak gol. Jadi, pemain seperti itu tentunya akan menyita perhatian lebih," tambahnya.

2. Fokus ke Tim Sendiri

Kendati demikian, McPherson sebenarnya enggan membicarakan kekuatan lawan. Pasalnya, fokusnya adalah agar Filipina siap sepenuhnya untuk melawan Timnas Indonesia U-23 agar dapat meraih hasil maksimal.