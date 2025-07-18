Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ikut TC Persib Bandung di Thailand, Saddil Ramdani Pulih dari Cedera?

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |04:01 WIB
Ikut TC Persib Bandung di Thailand, Saddil Ramdani Pulih dari Cedera?
Pemain Persib Bandung, Saddil Ramdani. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG – Bintang anyar Persib Bandung, Saddil Ramdani ikut pemusatan latihan (TC) Maung Bandung di Thailand. Saddil bisa ikut pergi karena kondisinya kini mulai membaik pasca mengalami cedera di Piala Presiden 2025.

Cedera itu didapatkan Saddil saat menjalani debutnya ketika Persib menghadapi Port FC di laga perdana Piala Presiden 2025. Pemain berusia 26 tahun itu mengalami masalah pada bagian ligamen.

1. Sempat Cedera

Cedera itu yang membuat Saddil harus absen di laga Persib selanjutnya saat melawan Dewa United. Bahkan beberapa kali tak terlihat dalam sesi latihan.

“Sekarang kondisi baru 80 persenan lah. Sudah mulai sangat baik,” ungkap Saddil di Graha Persib, Bandung, Jumat (18/7/2025).

Meski demikian, Saddil mengaku masih harus berkonsultasi dengan fisioterapis agar proses pemulihan bisa berjalan dengan lancar.

“Sekarang sudah mulai latihan di gym juga. Jadi saya berharap untuk beberapa minggu ke depan sudah sangat siap dan baik. Dan semoga bisa ada latihan tambahan lagi sama coach,” harapnya.

Saddil Ramdani
Saddil Ramdani

2. Dalam Proses Pemulihan

Saddil memastikan akan berupaya keras untuk bisa segera pulih dari cederanya. Sehingga ia bisa kembali dilibatkan dalam setiap pertandingan Persib Bandung.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/49/3177710/thom_haye-TvKN_large.jpg
Menggila di Persib Bandung, Thom Haye Masih Patah Hati Gagal Lolos Piala Dunia 2026: Hari-Hari Terasa Sulit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/49/3177631/persita_tangerang_vs_psim_yogyakarta-iaUT_large.jpg
Kena Bantai 0-4, PSIM Yogyakarta Akui Ketangguhan Persita Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/49/3177629/psim_yogyakarta-5F7T_large.jpg
Penyebab Rekor Tanpa Kekalahan PSIM Yogyakarta di Laga Tandang Dirusak Persita Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/49/3177672/allano_di_laga_persebaya_surabaya_vs_persija_jakarta-nmDx_large.jpg
Hasil Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026: Macan Kemayoran Terkam Bajul Ijo 3-1
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/19/11/1634137/media-italia-puji-jay-idzes-saat-bantu-sassuolo-curi-poin-di-lecce-msk.webp
Media Italia Puji Jay Idzes saat Bantu Sassuolo Curi Poin di Lecce
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/bek_sassuolo_jay_idzes_foto_ig_at_jayidzes.jpg
Jay Idzes Bersinar Lawan Lecce! Bek Timnas Indonesia Dipuji Media Italia 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement