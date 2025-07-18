Ikut TC Persib Bandung di Thailand, Saddil Ramdani Pulih dari Cedera?

BANDUNG – Bintang anyar Persib Bandung, Saddil Ramdani ikut pemusatan latihan (TC) Maung Bandung di Thailand. Saddil bisa ikut pergi karena kondisinya kini mulai membaik pasca mengalami cedera di Piala Presiden 2025.

Cedera itu didapatkan Saddil saat menjalani debutnya ketika Persib menghadapi Port FC di laga perdana Piala Presiden 2025. Pemain berusia 26 tahun itu mengalami masalah pada bagian ligamen.

1. Sempat Cedera

Cedera itu yang membuat Saddil harus absen di laga Persib selanjutnya saat melawan Dewa United. Bahkan beberapa kali tak terlihat dalam sesi latihan.

“Sekarang kondisi baru 80 persenan lah. Sudah mulai sangat baik,” ungkap Saddil di Graha Persib, Bandung, Jumat (18/7/2025).

Meski demikian, Saddil mengaku masih harus berkonsultasi dengan fisioterapis agar proses pemulihan bisa berjalan dengan lancar.

“Sekarang sudah mulai latihan di gym juga. Jadi saya berharap untuk beberapa minggu ke depan sudah sangat siap dan baik. Dan semoga bisa ada latihan tambahan lagi sama coach,” harapnya.

Saddil Ramdani

2. Dalam Proses Pemulihan

Saddil memastikan akan berupaya keras untuk bisa segera pulih dari cederanya. Sehingga ia bisa kembali dilibatkan dalam setiap pertandingan Persib Bandung.