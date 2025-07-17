Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Resmi Kenakan Nomor 10 di Barcelona, Lamine Yamal Tak Mau Disamakan dengan Lionel Messi

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 17 Juli 2025 |10:26 WIB
Resmi Kenakan Nomor 10 di Barcelona, Lamine Yamal Tak Mau Disamakan dengan Lionel Messi
Lamine Yamal bersama Presiden Barcelona, Joan Laporta. (Foto: Instagram/barcelona)
A
A
A

BARCELONA – Bintang muda Barcelona, Lamine Yamal resmi menggunakan nomor punggung 10 untuk musim 2025-2026. Menariknya, Yamal enggan disamakan dengan Lionel Messi yang sebelumnya memakai nomor keramat di tim berjuluk Blaugrana tersebut.

“Resmi: Lamine Yamal mengenakan jersey nomor 10 yang didambakan untuk FC Barcelona musim depan. Pada hari penandatanganan perpanjangan kontrak hingga 2031, pemain yang baru saja menginjak usia 18 tahun ini menerima jersey bernomor punggung 10 tersebut dari presiden Joan Laporta,” bunyi laporan laman resmi Barcelona, dikutip Kamis (17/7/2025).

1. Lamine Yamal Pakai Nomor 10

Ya, nomor punggung 10 merupakan nomor keramat di Barcelona karena banyak pemain hebat pernah mengenakan angka tersebut. Rivaldo, Juan Riquelme, Ronaldinho, hingga Lionel Messi pernah berjaya di Barcelona sambil memakai nomor punggung 10.

Hanya saja, nomor punggung 10 sempat meredup usai kepergian Messi. Ansu Fati yang mulai musim 2021-2022 dipercaya sebagai penerus La Pulga –julukan Messi– menggunakan nomor 10 justru gagal memenuhi eksptesi.

Ansu Fati kesulitan bersinar karena kerap dibekap cedera sampai dipinjamkan ke Brighton & Hove Albion pada musim 2023-2025. Kini Ansu Fati lagi-lagi dipinjamkan Barcelona ke AS Monaco untuk musim 2025-2026.

Lamine Yamal resmi kenakan nomor punggung 10 di Barcelona. (Foto: Instagram/fcbarcelona)
Lamine Yamal resmi kenakan nomor punggung 10 di Barcelona. (Foto: Instagram/fcbarcelona)

Karena kepergian Ansu Fati itu, Lamine Yamal berhak memakai nomor 10. Pemuda berusia 18 tahun tersebut melepaskan nomor 19 yang sudah identik dengannya, baik di level klub maupun Timnas Spanyol.

Pemberian nomor 10 juga sekaligus sebagai kado karena Lamine Yamal baru saja perpanjang kontrak di Barcelona. Kedua belah sepakat bekerja sama hingga akhir musim panas 2031.

Tak hanya memperpanjang kontrak, Barcelona juga memagari Lamine Yamal dengan klausul lepas mencapai 1 miliar euro atau sekira Rp18,9 triliun!

 

