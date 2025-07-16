Hasil Timnas Kamboja U-23 vs Laos U-23 di Piala AFF U-23 2025: Sengit, Laga Berakhir 1-1!

HASIL Timnas Kamboja U-23 vs Laos U-23 di Piala AFF U-23 2025. Duel sengit yang tersaji membuat skor 1-1 mewarnai laga.

Duel Timnas Kamboja U-23 vs Laos dalam matchday perdana Grup B digelar di Stadion Patriot Chandrabhaga, Bekasi, pada Rabu (16/7/2025) sore WIB. Laos U-23 unggul lebih dahulu lewat aksi Phousomboun Panyavong pada menit ke-19. Tetapi, Phat Sokha samakan kedudukan di babak kedua.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit tersaji di awal laga. Timnas Kamboja U-23 dan juga Laos U-23 terus jual beli serangan demi membuka keunggulan lebih dahulu.

Tetapi akhirnya, Laos U-23 berhasil cetak gol lebih dahulu. Pada menit ke-19, Phousomboun Panyavong cetak gol ciamik lewat tendangan kerasnya usai dapat umpan dari sisi kanan gawang. Laos U-23 memimpin 1-0.

Laos U-23 makin menggila setelah itu. Mereka nyaris gandakan keunggulannya andai tendangan Damoth Thongkhamsavath melambung di atas mistar gawang.

Kamboja U-23 bukan tanpa perlawanan. Mereka beberapa kali mendapat peluang emas, namun sayang tak bisa berbuah gol. Skor 1-0 untuk keunggulan Laos U-23 pun bertahan hingga akhir babak pertama.