BREAKING NEWS: Ole Romeny Absen Bela Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2025 karena Cedera

OLE Romeny dipastikan absen membela Tim Nasional (Timnas) Indonesia pada FIFA Matchday September 2025. Menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Ole Romeny akan naik meja operasi pada Kamis, 17 Juli 2025.

“Ole Romeny sudah check dengan tim kedokteran Oxford lalu sekarang sedang konsultasi dengan tim kedokteran tim nasional (Indonesia) di Belanda yaitu Leo salah satunya yang itu. Sepertinya sudah diputuskan Ole Romeny akan menjalankan operasi hari Kamis. Jadi recovery-nya cukup panjang,” kata Erick Thohir kepada wartawan termasuk Okezone, Rabu (16/7/2025).

Momen Ole Romeny dijegal Paulinho di Piala Presiden 2025. (Foto: X/@oleromeny)

"Kalau September (Ole Romeny) pasti tidak main (FIFA Matchday). Juli, Agustus, September," lanjut Erick Thohir.

Ole Romeny cedera karena mendapatkan tekel keras dari winger Arema FC, Paulinho. Saat itu, engkel kanan Ole Romeny dihajar pesepakbola berpaspor Brasil tersebut.

1. Absen Lawan Kuwait dan Lebanon

Di FIFA Matchday September 2025, Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Lebanon dan Kuwait di Surabaya. Alhasil, penyerang 25 tahun itu tak bisa merumput saat Timnas Indonesia mempersiapkan diri jelang tampil di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Kehadiran Ole Romeny sangat penting untuk mengisi lini depan Timnas Indonesia. Terbukti di era kepelatihan Patrick Kluivert, cuma Ole Romeny yang bisa mencetak gol untuk Timnas Indonesia.

2. Diharapkan Pulih pada Oktober 2025

Erick Thohir berharap Ole Romeny pulih pada Oktober 2025. Di bulan tersebut, Timnas Indonesia akan tampil di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.