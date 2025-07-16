Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Piala AFF U-23 2025 Hari Ini: Ada Timnas Kamboja vs Laos dan Myanmar vs Timor Leste

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 16 Juli 2025 |07:14 WIB
Jadwal Piala AFF U-23 2025 Hari Ini: Ada Timnas Kamboja vs Laos dan Myanmar vs Timor Leste
Timnas Kamboja U-23 siap hadapi Piala AFF U-23 2025. (Foto: Instagram/ffc_official_ig)
JADWAL Piala AFF U-23 2025 hari ini, Rabu (16/7/2025) menyajikan dua laga yang tak kalah menarik dari Grup B dan Grup C. Seperti pertemuan Tim Nasional (Timnas) Kamboja U-23 vs Laos U-23, dan Myanmar U-23 vs Timor Leste U-23.

Sebelumnya, dua laga perdana dari Grup A sudah dimainkan pada Selasa 15 Juli 2025. Hasilnya, Filipina U-23 secara mengejutkan menang 2-0 atas Malaysia, dan Timnas Indonesia U-23 menang 8-0 atas Brunei Darussalam.

Kini giliran Grup B dan C yang memainkan laga perdana mereka di ajang Piala AFF U-23 2025. Lantas siapa yang akan menang?

1. Timnas Kamboja U-23 vs Timnas Laos U-23

Timnas Kamboja U-23 vs Laos U-23 menjadi pertandingan pertama yang bermain hari ini. Berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, laga tersebut akan dimainkan pada pukul 17.00 WIB.

Selain Kamboja dan Laos, Grup B juga berisikan Vietnam. Dapat dilihat, di atas kertas Vietnam jelas sangat diunggulkan di grup tersebut.

Timnas Kamboja U-23 berpeluang lolos ke Piala Asia U-23 2024 AFC.jpg
Timnas Kamboja U-23 berpeluang lolos ke Piala Asia U-23 2024 AFC.jpg

Karena itulah, baik Kamboja dan Laos wajib memaksimalkan laga ini untuk mendulang poin. Pasalnya hanya juara grup dan satu runner-up terbaik saja yang berhak lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2025.

Pastinya, Kamboja dan Laos membutuhkan keberuntungan untuk bisa bersaing dengan Vietnam yang dikenal sebagai salah satu negara dengan timnas yang kuat di Asia Tenggara.

 

