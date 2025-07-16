Jadwal Piala AFF U-23 2025 Hari Ini: Ada Timnas Kamboja vs Laos dan Myanmar vs Timor Leste

JADWAL Piala AFF U-23 2025 hari ini, Rabu (16/7/2025) menyajikan dua laga yang tak kalah menarik dari Grup B dan Grup C. Seperti pertemuan Tim Nasional (Timnas) Kamboja U-23 vs Laos U-23, dan Myanmar U-23 vs Timor Leste U-23.

Sebelumnya, dua laga perdana dari Grup A sudah dimainkan pada Selasa 15 Juli 2025. Hasilnya, Filipina U-23 secara mengejutkan menang 2-0 atas Malaysia, dan Timnas Indonesia U-23 menang 8-0 atas Brunei Darussalam.

Kini giliran Grup B dan C yang memainkan laga perdana mereka di ajang Piala AFF U-23 2025. Lantas siapa yang akan menang?

1. Timnas Kamboja U-23 vs Timnas Laos U-23

Timnas Kamboja U-23 vs Laos U-23 menjadi pertandingan pertama yang bermain hari ini. Berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, laga tersebut akan dimainkan pada pukul 17.00 WIB.

Selain Kamboja dan Laos, Grup B juga berisikan Vietnam. Dapat dilihat, di atas kertas Vietnam jelas sangat diunggulkan di grup tersebut.

Karena itulah, baik Kamboja dan Laos wajib memaksimalkan laga ini untuk mendulang poin. Pasalnya hanya juara grup dan satu runner-up terbaik saja yang berhak lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2025.

Pastinya, Kamboja dan Laos membutuhkan keberuntungan untuk bisa bersaing dengan Vietnam yang dikenal sebagai salah satu negara dengan timnas yang kuat di Asia Tenggara.