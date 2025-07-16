Erick Thohir Takjub Jens Raven Cetak 6 Gol saat Timnas Indonesia U-23 Menang 8-0 atas Brunei U-23 di Piala AFF U-23 2025?

KETUA Umum PSSI Erick Thohir takjub Jens Raven mencetak enam gol saat Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 menang 8-0 atas Timnas Brunei U-23 di laga pertama Grup A Piala AFF U-23 2025 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa 15 Juli 2025? Jawabannya tidak sama sekali.

Erick Thohir menilai Jens Raven masih harus menunjukan kualitas. Sebab, lawan yang dihadapi baru sekelas Brunei U-23, belum Filipina U-23 maupun Malaysia U-23 yang menjadi lawan Timnas Indonesia U-23 selanjutnya.

Erick Thohir menyebut Jens Raven masih harus menunjukan kualitasnya. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

"Sama dengan Raven juga apresiasi golnya banyak, tapi bukan ukuran karena belum melawan Filipina atau Malaysia," kata Erick Thohir kepada awak media termasuk Okezone di SUGBK, Selasa 15 Juli 2025.

Dalam laga tersebut, gol-gol Jens Raven dicetak pada menit 2’, 9’, 31’, 33’, 41 dan 62. Penyerang milik Bali United itu terlihat menikmati betul jalannya pertandingan.

1. Sempat Pincang

Jens Raven sempat terlihat terpincang-pincang di babak kedua. Namun, ia memastikan tidak ada masalah serius melainkan hanya kram.

"Ya, benar apa yang Anda lihat, tapi itu hanya kram, tidak lebih dari itu. Hanya kram di kedua kaki saya," kata Jens Raven dalam konferensi pers pascalaga.