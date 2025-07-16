Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025: Garuda Muda Pesta Gol Lagi?

JADWAL siaran langsung Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 vs Timnas Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Pertandingan kedua dari Grup A Piala AFF U-23 2025 tersebut tepatnya akan dimainkan pada Jumat 18 Juli 2025 malam WIB.

Laga melawan Filipina U-23 akan kembali digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, seperti saat Garuda Muda pesta gol 8-0 atas Brunei Darussalam U-23 di laga perdana Grup A pada Selasa 15 Juli 2025. Lantas akankah pesta gol bakal kembali tercipta saat Timnas Indonesia U-23 melawan Filipina?

1. Menang Telak

Ya, tim asuhan pelatih Gerald Vanenburg baru saja menang telak atas Brunei. Dalam kemenangan telak 8-0 itu, Jens Raven menjadi pemain bintangnya.

Bagaimana tidak, pemain keturunan yang baru bergabung dengan Bali United itu mampu mencetak enam gol ke gawang Brunei. Sementara tiga gol sisanya dicetak oleh Arkhan Fikri dan Muhammad Rayhan Hannan.

Penampilan apik Jens Raven dipercaya akan kembali terlihat saat Timnas Indonesia melawan Filipina. Namun, Filipina tak bisa dianggap remeh.

Jens Raven menggila di laga Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23 (Foto: X/@TimnasIndonesia)

2. Filipina Buat Kejutan

Pada laga lainnya, Filipina berhasil menang secara mengejutkan atas Malaysia U-23 dengan skor 2-0. Bertanding di SUGBK juga, Filipina U-23 menang berkat dua gol dari Otu Abang Banatao.

Secara permainan, Filipina U-23 tampil begitu efektif dan berbahaya. Beberapa kali gawang Malaysia U-23 digempur oleh Filipina.