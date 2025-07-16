Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pesan Erick Thohir kepada Timnas Indonesia U-23 yang Menang 8-0 atas Brunei U-23: Jangan Besar Kepala

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 16 Juli 2025 |06:05 WIB
Pesan Erick Thohir kepada Timnas Indonesia U-23 yang Menang 8-0 atas Brunei U-23: Jangan Besar Kepala
Timnas Indonesia U-23 diminta tidak besar kepala setelah menang 8-0 atas Brunei. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)
A
A
A

KETUA Umum PSSI Erick Thohir memberi pesan kepada Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 yang baru saja menang 8-0 atas Timnas Brunei Darussalam U-23 di laga pertama Grup A Piala AFF U-23 2025, Selasa 15 Juli 2025 malam WIB. Ia meminta Jens Raven dan kawan-kawan tidak besar kepala, mengingat banyak laga besar yang harus dihadapi.

"Ya, tadi kemenangan besar melawan Brunei 8-0, bukan suatu ukuran untuk kami memuaskan diri," kata Erick Thohir kepada awak media termasuk Okezone kelar laga di SUGBK, Selasa 15 Juli 2025.

Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U-23 tidak besar kepala setelah menang 8-0 atas Brunei. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U-23 tidak besar kepala setelah menang 8-0 atas Brunei. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

Dari segi apa pun, Timnas Indonesia U-23 dominan atas Brunei U-23. Bisa dibilang, Timnas Indonesia U-23 belum mendapatkan perlawanan berarti di laga semalam.

1. Timnas Indonesia U-23 Diminta Bersiap Lawan Filipina U-23

Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U-23 berbenah jelang melawan Filipina U-23 di laga lanjutan Grup A Piala AFF U-23 2025. Laga itu akan berlangsung di SUGBK, Jumat 18 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.

Filipina pun patut diperhitungkan Timnas Indonesia U-23. Sebab, di laga pertama Grup A Piala AFF U-23 2025, The Azkals -julukan Timnas Filipina U-23- menang 2-0 atas Malaysia.

"Kami tahu tadi Filipina mengalahkan Malaysia 2-0. Artinya, kami tetap harus benar-benar memastikan strategi permainan, dan jangan ada cedera pemain, untuk supaya tampil yang baik melawan Filipina," ucap Erick Thohir.

 

Telusuri berita bola lainnya
