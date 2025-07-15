Hasil Timnas Indonesia U-23 vs Brunei Darussalam U-23: Arkhan Fikri Cetak Gol, Garuda Muda Unggul 3-0

JAKARTA – Hasil Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Brunei Darussalam U-23 sudah diketahui hingga menit ke-20. Skor laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (15/7/2025) malam WIB, itu untuk sementara 3-0 untuk Skuad Garuda.

Gol kali ini dicetak Arkhan Fikri. Ia sukses memanfaatkan umpan tarik Robi Darwis.

Jalannya Pertandingan

Setelah unggul 2-0, Indonesia nyaman memainkan bola. Jens Raven nyaris hattrick di menit ke-14 andai sontekannya tidak melebar usai menerima umpan Rayhan Hannan.

Tembakan keras Rayhan mengancam di menit ke-16. Sayangnya, bola bisa ditepis Khairul. Rahmat Arjuna buang peluang emas di menit ke-18 lantaran sepakannya melenceng tipis!

Gawang Brunei lagi-lagi bergetar. Kali ini, Arkhan dengan brilian melepaskan tembakan jarak jauh yang tidak bisa diselamatkan kiper.