Hasil Timnas Indonesia U-23 vs Brunei Darussalam U-23: Jens Raven Langsung Bawa Garuda Unggul!

JAKARTA – Hasil Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Brunei Darussalam U-23 sudah diketahui hingga menit kedua. Skor laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (15/7/2025) malam WIB, itu untuk sementara 1-0 untuk Skuad Garuda.

Gol dicetak oleh Jens Raven! Ia memanfaatkan umpan silang Rayhan Hannan dari sisi kanan.

Jalannya Pertandingan

Penguasaan bola dipilih Timnas Indonesia untuk membongkar pertahanan Brunei Darussalam. Mereka dengan sabar mengalirkan si kulit bundar.

Sampai akhirnya, bola meluncur deras di sisi kanan. Rayhan dengan kecepatannya langsung mengumpan ke kotak penalti dan disambar Raven tepat di mulut gawang.