HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia U-23 vs Brunei Darussalam U-23: Jens Raven Langsung Bawa Garuda Unggul!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |20:09 WIB
Hasil Timnas Indonesia U-23 vs Brunei Darussalam U-23: Jens Raven Langsung Bawa Garuda Unggul!
Timnas Indonesaia U-23 unggul 1-0 atas Timnas Brunei Darussalam U-23 berkat gol Jens Raven (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Hasil Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Brunei Darussalam U-23 sudah diketahui hingga menit kedua. Skor laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (15/7/2025) malam WIB, itu untuk sementara 1-0 untuk Skuad Garuda.

Gol dicetak oleh Jens Raven! Ia memanfaatkan umpan silang Rayhan Hannan dari sisi kanan.

Jens Raven foto Aldhi Chandra

Jalannya Pertandingan

Penguasaan bola dipilih Timnas Indonesia untuk membongkar pertahanan Brunei Darussalam. Mereka dengan sabar mengalirkan si kulit bundar.

Sampai akhirnya, bola meluncur deras di sisi kanan. Rayhan dengan kecepatannya langsung mengumpan ke kotak penalti dan disambar Raven tepat di mulut gawang.

 

