Jelang Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23 di Piala AFF U-23 2025, SUGBK Sepi

JAKARTA - Tak ada keramaian yang terlihat di area Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta jelang pertandingan Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 vs Brunei Darussalam U-23, pada Selasa (15/7/2025) pukul 20.00 WIB. Padahal itu adalah laga perdana Grup A Piala AFF U-23 2025.

Pantauan di lokasi, suasana SUGBK masih lengang. Penonton yang menyaksikan laga ini terbilang cukup sepi, tidak seperti ketika Timnas Indonesia senior bertanding.

1. Kondisi Lengang

Antrean penonton juga tidak menumpuk. Penonton yang hadir bisa dengan nyaman masuk ke dalam tribun tanpa harus antre panjang.

Meski begitu, salah satu suporter asal Bogor, Andi, rela jauh-jauh untuk tetap mengawal perjuangan Garuda Muda. Andi mengatakan bahwa dirinya sering menyaksikan laga Timnas Indonesia, baik itu di level senior maupun junior.

Suasana SUGBK Jelang Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)

"Saya bisa dibilang fans fanatik Timnas Indonesia. Saya selalu menyaksikan pertandingan baik itu senior maupun junior. Saya yakin di laga malam ini Timnas Indonesia menang 4-0 lawan Brunei," kata Andi kepada Okezone, Selasa (15/7/2025).

Kemungkinan, animo suporter Timnas Indonesia U-23 akan memuncak ketika menghadapi Malaysia U-23. Mengingat kedua negara memiliki rivalitas yang cukup panas.

2. Perjuangan di Piala AFF U-23 2025

Sebagaimana diketahui, Piala AFF U-23 2025 bergulir di Indonesia pada 15-29 Juli 2025. Timnas Indonesia U-23 tergabung dalam Grup A bersama Malaysia U-23, Filipina U-23, dan Brunei Darussalam U-23.