HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Grup A Piala AFF U-23 2025 Kelar Laga Timnas Malaysia U-23 vs Filipina U-23: Harimau Malaya Juru Kunci!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |19:24 WIB
Klasemen Sementara Grup A Piala AFF U-23 2025 Kelar Laga Timnas Malaysia U-23 vs Filipina U-23: Harimau Malaya Juru Kunci!
Simak klasemen sementara Grup A Piala AFF U-23 2025 kelar laga Timnas Malaysia U-23 vs Timnas Filipina U-23 yang berakhir 0-2 (Foto: Instagram/@malaysia_nt)
KLASEMEN sementara Grup A Piala AFF U-23 2025 kelar laga Timnas Malaysia U-23 vs Timnas Filipina U-23 sudah diketahui. Harimau Malaya jadi juru kunci!

Duel Timnas Malaysia U-23 vs Timnas Filipina U-23 itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (15/7/2025) sore WIB. Laga berakhir 2-0 untuk kemenangan The Azkals.

1. Otu Bisong

Timnas Malaysia U-23 vs Timnas Filipina U-23 berakhir 0-2 (Foto: Instagram/@malaysia_nt)
Timnas Malaysia U-23 vs Timnas Filipina U-23 berakhir 0-2 (Foto: Instagram/@malaysia_nt)

Dua gol Filipina diborong Otu Bisong (9’, 40’). Hasil ini memberi tiga poin perdana untuk anak asuh Garrath McPherson!

Bahkan, untuk sementara, Filipina naik ke puncak klasemen dengan nilai tiga. Mereka juga punya selisih gol +2 karena mencatatkan cleansheet.

Sementara itu, Malaysia U-23 berada di dasar klasemen dengan nilai nol. Anak asuh Nafuzi Zain mencatatkan selisih gol -2.

Posisi itu masih bisa berubah lantaran matchday satu Grup A masih menyisakan satu pertandingan. Timnas Indonesia U-23 akan menjamu Timnas Brunei Darussalam U-23 di SUGBK pukul 20.00 WIB.

 

Telusuri berita bola lainnya
