Hasil Timnas Malaysia U-23 vs Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025: Kejutan, Harimau Malaya Muda Tumbang 0-2!

JAKARTA – Hasil Timnas Malaysia U-23 vs Timnas Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (15/7/2025) sore WIB, itu berakhir dengan skor 2-0 untuk The Azkals.

Dua gol Filipina diborong oleh Otu Bisong (9’, 40’). Kekalahan ini menghambat langkah Harimau Malaya Muda di Piala AFF U-23 2025.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Dalam laga tersebut, Malaysia sejatinya tampil cukup dominan. Namun, Filipina tetap memiliki peluang untuk menyerang.

Seperti gol pertama Filipina, Malaysia tampak kesulitan dan melakukan kesalahan sendiri. Kesalahan itu pun berhasil dimanfaakan oleh Bisong dengan baik.

Setelah gol tersebut, Filipina terus menyerang Malaysia. Kini tim Harimau Malaya Muda tampak kesulitan.

Filipina beberapa kali mendapatkan peluang. Dengan berbagai peluang itu, akhirnya Filipina menggandakan keunggulan menjadi 2-0 berkat aksi Bisong lagi. Skor bertahan hingga rehat.