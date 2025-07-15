Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Malaysia U-23 vs Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025: Kejutan, Harimau Malaya Muda Tumbang 0-2!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |19:06 WIB
Hasil Timnas Malaysia U-23 vs Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025: Kejutan, Harimau Malaya Muda Tumbang 0-2!
Timnas Malaysia U-23 takluk 0-2 dari Timnas Filipina U-23 di laga pembuka Piala AFF U-23 2025 (Foto: Instagram/@malaysia_nt)
A
A
A

JAKARTA – Hasil Timnas Malaysia U-23 vs Timnas Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (15/7/2025) sore WIB, itu berakhir dengan skor 2-0 untuk The Azkals.

Dua gol Filipina diborong oleh Otu Bisong (9’, 40’). Kekalahan ini menghambat langkah Harimau Malaya Muda di Piala AFF U-23 2025.

Timnas Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025 (Foto: Instagram/@pmnft_official)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Dalam laga tersebut, Malaysia sejatinya tampil cukup dominan. Namun, Filipina tetap memiliki peluang untuk menyerang.

Seperti gol pertama Filipina, Malaysia tampak kesulitan dan melakukan kesalahan sendiri. Kesalahan itu pun berhasil dimanfaakan oleh Bisong dengan baik.

Setelah gol tersebut, Filipina terus menyerang Malaysia. Kini tim Harimau Malaya Muda tampak kesulitan.

Filipina beberapa kali mendapatkan peluang. Dengan berbagai peluang itu, akhirnya Filipina menggandakan keunggulan menjadi 2-0 berkat aksi Bisong lagi. Skor bertahan hingga rehat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/51/3159835/yardan_yafi-xoUW_large.jpg
Yardan Yafi Bawa Pulang Pengalaman Berharga Usai Bela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/51/3159450/simak_pesan_menyentuh_sjoerd_woudenberg_usai_timnas_indonesia_u_23_gagal_juara_di_piala_aff_u_23_2025-um3S_large.jpg
Pesan Menyentuh Sjoerd Woudenberg untuk Timnas Indonesia U-23 Usai Gagal Juara Piala AFF 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159229/arkhan_fikri-6TzQ_large.jpg
Penyesalan Arkhan Fikri Usai Timnas Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159214/robi_darwis_dan_kakang_rudianto-bh37_large.jpg
Kelar Bela Timnas Indonesia U-23, Robi Darwis dan Kakang Rudianto Dapat Hadiah dari Persib Bandung
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/15/51/1632643/link-live-streaming-janice-tjen-vs-polina-iatcenko-di-jinan-open-2025-nonton-gratis-di-sini-vey.webp
Link Live Streaming Janice Tjen vs Polina Iatcenko di Jinan Open 2025, Nonton Gratis di Sini!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/02/jordi_amat_rizky_ridho.jpg
Pesan Pelatih Persija kepada Rizky Ridho dan Jordi Amat usai Gagal Bawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement