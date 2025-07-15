Hasil Timnas Indonesia U-23 vs Brunei Darussalam U-23: Jens Raven Brace, Garuda Muda Unggul 2-0!

JAKARTA – Hasil Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Brunei Darussalam U-23 sudah diketahui hingga menit kesembilan. Skor laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (15/7/2025) malam WIB, itu untuk sementara 2-0 untuk Skuad Garuda.

Gol kembali dicetak oleh Jens Raven! Ia kali ini memanfaatkan kemelut di depan gawang lawan!

Jalannya Pertandingan

Penguasaan bola dipilih Timnas Indonesia untuk membongkar pertahanan Brunei Darussalam. Mereka dengan sabar mengalirkan si kulit bundar.

Sampai akhirnya, bola meluncur deras di sisi kanan. Rayhan dengan kecepatannya langsung mengumpan ke kotak penalti dan disambar Raven tepat di mulut gawang.

Menit ke delapan, Achmad Maulana punya peluang tetapi sepakannya ditepis Khairul Hisyam. Untungnya, bola jatuh di kaki Raven. Ia mampu menjaringkan bola untuk kedua kali!