Klik di Sini! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam U-23 di Piala AFF U-23 2025 Malam Ini

Link live streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Brunei Darussalam U-23 di Piala AFF U-23 2025 malam ini ada di akhir artikel (Foto: PSSI)

JAKARTA – Klik di sini! Link live streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Brunei Darussalam U-23 di Piala AFF U-23 2025 malam ini ada di akhir artikel.

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Brunei Darussalam U-23 itu merupakan matchday satu Grup A Piala AFF U-23 2025. Laga dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (15/7/2025) pukul 20.00 WIB.

1. Berikan yang Terbaik

Pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg, menyatakan tim besutannya akan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Pola pikir itu wajar dalam sebuah turnamen seperti Piala AFF U-23 2025.

“Saya kira kalau kita bermain di turnamen, kita akan selalu mencoba memberi yang terbaik,” kata Vanenburg dalam konferensi pers di Jakarta.

Pria asal Belanda itu mengungkapkan Timnas Indonesia U-23 bertekad menyapu bersih semua laga dengan kemenangan. Ia yakin bisa memenuhi keinginan itu karena telah mempersiapkan skuadnya dengan baik.

“Pada akhirnya semua akan coba memberikan yang maksimal di turnamen. Kami sudah cukup lama berlatih dan mempersiapkan diri, jadi saya cukup senang bisa mulai pertandingan,” tutur Vanenburg.