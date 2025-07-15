Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klik di Sini! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam U-23 di Piala AFF U-23 2025 Malam Ini

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |18:31 WIB
Klik di Sini! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam U-23 di Piala AFF U-23 2025 Malam Ini
Link live streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Brunei Darussalam U-23 di Piala AFF U-23 2025 malam ini ada di akhir artikel (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Klik di sini! Link live streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Brunei Darussalam U-23 di Piala AFF U-23 2025 malam ini ada di akhir artikel.

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Brunei Darussalam U-23 itu merupakan matchday satu Grup A Piala AFF U-23 2025. Laga dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (15/7/2025) pukul 20.00 WIB.

1. Berikan yang Terbaik

Timnas Indonesia U-23 berlatih di Stadion Madya, Jakarta (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg, menyatakan tim besutannya akan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Pola pikir itu wajar dalam sebuah turnamen seperti Piala AFF U-23 2025.

“Saya kira kalau kita bermain di turnamen, kita akan selalu mencoba memberi yang terbaik,” kata Vanenburg dalam konferensi pers di Jakarta.

Pria asal Belanda itu mengungkapkan Timnas Indonesia U-23 bertekad menyapu bersih semua laga dengan kemenangan. Ia yakin bisa memenuhi keinginan itu karena telah mempersiapkan skuadnya dengan baik.

“Pada akhirnya semua akan coba memberikan yang maksimal di turnamen. Kami sudah cukup lama berlatih dan mempersiapkan diri, jadi saya cukup senang bisa mulai pertandingan,” tutur Vanenburg.

 



      
