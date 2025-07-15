Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Brandon Scheunemann, Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Ternyata Sepupu Claudia Scheunemann

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |17:35 WIB
Kisah Brandon Scheunemann, Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Ternyata Sepupu Claudia Scheunemann
Foto Brandon Scheunemann (kanan kedua) dan Claudia Scheunemann (kiri kedua) saat foto keluarga. (Foto: Instagram/brandon.scheunemann)
KISAH Brandon Scheunemann, pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 yang ternyata sepupu Claudia Scheunemann menarik untuk dibahas. Siapa sangka kedua pesepakbola yang bersaudara ini nyatanya telah menjadi pemain penting untuk Timnas Indonesia putra dan putri.

Nama Brandon mungkin sudah tak asing lagi bagi para pencinta sepakbola Tanah Air, terutama setelah ia menjadi bagian dari skuad Timnas Indonesia U-23. Namun, tak banyak yang tahu bahwa bek tangguh ini memiliki ikatan keluarga dengan salah satu bintang muda sepakbola putri Indonesia, Claudia Scheunemann.

1. Saudara Sepupu

Ya, Brandon dan Claudia adalah sepupu. Keluarga Scheunemann memang bukan nama baru di kancah sepakbola Indonesia.

Darah sepak bola mengalir kental dalam keluarga ini, diturunkan dari generasi ke generasi. Baik Brandon maupun Claudia adalah bukti nyata bagaimana bakat dan kecintaan terhadap olahraga ini tertanam kuat dalam diri mereka.

Brandon Scheunemann, yang berposisi sebagai bek tengah, dikenal dengan permainan lugas dan kepemimpinannya di lini belakang. Postur tinggi dan fisiknya yang prima menjadikannya salah satu pemain bertahan yang menjanjikan untuk masa depan Timnas Indonesia.

Brandon telah menunjukkan performa solid di level klub maupun timnas kelompok umur, membuktikan kualitasnya di setiap pertandingan.

Claudia Scheunemann
Claudia Scheunemann

Pada sisi lain, Claudia Scheunemann telah menjadi sensasi di sepakbola putri Indonesia. Meskipun masih sangat muda, bakatnya sebagai penyerang atau gelandang serang tak diragukan lagi mampu membuatnya menembus skuad senior di usia 13 tahun!

Kecepatan, kemampuan menggiring bola, dan naluri mencetak golnya kerap membuat decak kagum. Claudia digadang-gadang akan menjadi salah satu bintang besar di sepakbola putri, bahkan di level Asia.

 

