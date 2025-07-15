Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Permintaan Spesial Gerald Vanenburg untuk Fans Garuda Jelang Timnas Indonesia U-23 vs Brunei di Piala AFF U-23 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |12:18 WIB
Permintaan Spesial Gerald Vanenburg untuk Fans Garuda Jelang Timnas Indonesia U-23 vs Brunei di Piala AFF U-23 2025
Pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg (kanan) bersama Simon Tahamata. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Gerald Vanenburg memiliki permintaan spesial untuk fans Garuda Muda jelang pertandingan perdana pasukannya di Grup A Piala AFF U-23 2025. Tepatnya Vanenburg meminta fans Timnas Indonesia U-23 bisa meramaikan laga melawan Brunei Darussalam U-23 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Timnas Indonesia U-23 mengakhiri pemusatan latihan (TC) di Jakarta pada Senin 14 Juli 2025 kemarin. Pemusatan latihan ini merupakan bagian dari persiapan untuk tampil di Piala AFF U-23 2025.

Turnamen Piala AFF U-23 2025 akan berlangsung di SUGBK, Jakarta dan Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat pada 15-29 Juli 2025. Pasukan Gerald Vanenburg tergabung dalam Grup A bersama Brunei Darussalam, Filipina, dan Malaysia.  

1. Berharap Banyak Penonton

Ini akan menjadi turnamen debut bagi Gerald Vanenburg sejak ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia U-23. Pada laga perdana, Timnas Indonesia U-23 akan bersua dengan Brunei Darussalam di SUGBK, Jakarta pada Selasa (15/7/2025) pukul 20.00 WIB.

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

Vanenburg berharap debutnya bersama Timnas Indonesia U-23 mendapatkan dukungan dari banyak penonton. Namun, dia tidak mau mempermasalahkan hal tersebut.

"Tentu saya berharap ada banyak penonton yang hadir," kata Vanenburg kepada awak media di Stadion Madya, Jakarta, dikutip pada Selasa (15/7/2025).

"Sekarang kami harus fokus kepada pertandingan," sambungnya.

 

