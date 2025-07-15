Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tuan Rumah Piala AFF U-23 2025, Timnas Indonesia U-23 Asuhan Gerald Vanenburg Wajib Juara?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |10:06 WIB
Tuan Rumah Piala AFF U-23 2025, Timnas Indonesia U-23 Asuhan Gerald Vanenburg Wajib Juara?
Timnas Indonesia U-23 wajib juara Piala AFF U-23 2025. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)
A
A
A

MUMPUNG sebagai tuan rumah Piala AFF U-23 2025, apakah Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 asuhan Gerald Vanenburg wajib juara? Mantan pemain Timnas Indonesia Indriyanto Nugroho menilai Timnas Indonesia U-23 wajib memenangkan trofi Piala AFF U-23 2025.

Namun, eks pemain PSIS Semarang ini meminta Muhammad Ferarri dan kawan-kawan tidak percaya diri terlalu tinggi. Terkadang, kesombongan yang bisa mengalahkan diri sendiri.

Indriyanto Nugroho optimistis Timnas Indonesia U-23 juara Piala AFF U-23 2025. (Foto: YouTube/Okezone)
Indriyanto Nugroho optimistis Timnas Indonesia U-23 juara Piala AFF U-23 2025. (Foto: YouTube/Okezone)

“Menurut saya, pasti (Timnas Indonesia U-23 harus juara karena tuan rumah). Tapi, jangan overconfident juga. Apalagi, pemain-pemain muda yang menurut saya sudah sangat bagus. Mereka menjadi andalan bersama klub-klub Liga 1,” kata Indriyanto Nugroho saat diwawancara dalam program Morning Zone yang tayang di channel YouTube Okezone, Selasa (15/7/2025).

“Pemain harus menunjukan kapasitas mereka. Saya melihat pemain-pemain kita memiliki kapasitas untuk menang,” lanjut eks asisten pelatih Timnas Indonesia U-16 ini.

1. Laga Krusial Melawan Brunei U-23

Hari ini Selasa (15/7/2025) pukul 20.00 WIB, Timnas Indonesia U-23 akan menjajal Brunei Darussalam U-23 di laga pertama Grup A Piala AFF U-23 2025. Laga dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Sekadar diketahui, Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup A bersama Brunei U-23, Filipina U-23 dan Malaysia U-23. Sesuai regulasi hanya juara grup yang diizinkan lolos otomatis ke semifinal Piala AFF U-23 2025.

 

