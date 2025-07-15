Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Brunei Darussalam U-23 di Piala AFF U-23 2025

JADWAL dan link live streaming Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 vs Brunei Darussalam U-23 di Piala AFF U-23 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Pertandingan perdana Grup A dari turnamen antarnegara Asia Tenggara itu tepatnya akan dimainkan pada malam ini, Selasa (15/7/2025).

Sebagai informasi, Piala AFF U-23 2025 digelar di Indonesia mulai 15-29 Juli 2025. Indonesia sudah menyiapkan dua venue untuk menggelar Piala AFF U-23 2025 tersebut, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta dan Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi.

Untuk pertandingan Timnas Indonesia U-23 vs Brunei, lokasi pertandingannya berlangsung di SUGBK. Bagi yang tak bisa menyaksikan laga perdana Grup A itu, Anda dapat menontonnya secara live streaming.

1. Tak Tahu Kekuatan Lawan

Pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg mengaku sudah menyiapkan pasukannya sebaik mungkin untuk menghadapi Brunei U-23. Saking fokusnya menyiapkan Muhammad Ferarri dan kawan-kawan, pelatih asal Belanda itu tak sempat memantau lawannya nanti malam.

Karena itulah Vanenburg mengaku buta kekuatan Brunei. Kabar baiknya, Vanenburg percaya dengan pasukannya sudah berlatih dengan baik, sehingga ia pun optimistis Timnas Indonesia U-23 bakal meraih hasil positif.

Timnas Indonesia U-23 berlatih di Stadion Madya, Jakarta (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

“Saya tidak tahu sama sekali tentang Brunei Darussalam, kami hanya kenal pemain kami. Malam terakhir jelang pertandingan, kami harus waspada dan memperhatikan hasil latihan,” kata Vanenburg jelang pertandingan, Selasa (15/7/2025).

“Kami berlatih tiga pekan dan kami tahu apa yang harus dilakukan. Saya percaya kepada pemain. Mereka sedang dalam kondisi yang baik,” tambahnya.