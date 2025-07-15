Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Brunei Darussalam U-23 di Piala AFF U-23 2025

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |09:27 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Brunei Darussalam U-23 di Piala AFF U-23 2025
Timnas Indonesia U-23 siap lawan Brunei U-23 di Piala AFF U-23 2025. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 vs Brunei Darussalam U-23 di Piala AFF U-23 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Pertandingan perdana Grup A dari turnamen antarnegara Asia Tenggara itu tepatnya akan dimainkan pada malam ini, Selasa (15/7/2025).

Sebagai informasi, Piala AFF U-23 2025 digelar di Indonesia mulai 15-29 Juli 2025. Indonesia sudah menyiapkan dua venue untuk menggelar Piala AFF U-23 2025 tersebut, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta dan Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi.

Untuk pertandingan Timnas Indonesia U-23 vs Brunei, lokasi pertandingannya berlangsung di SUGBK. Bagi yang tak bisa menyaksikan laga perdana Grup A itu, Anda dapat menontonnya secara live streaming.

1. Tak Tahu Kekuatan Lawan

Pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg mengaku sudah menyiapkan pasukannya sebaik mungkin untuk menghadapi Brunei U-23. Saking fokusnya menyiapkan Muhammad Ferarri dan kawan-kawan, pelatih asal Belanda itu tak sempat memantau lawannya nanti malam.

Karena itulah Vanenburg mengaku buta kekuatan Brunei. Kabar baiknya, Vanenburg percaya dengan pasukannya sudah berlatih dengan baik, sehingga ia pun optimistis Timnas Indonesia U-23 bakal meraih hasil positif.

Timnas Indonesia U-23 berlatih di Stadion Madya, Jakarta (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
Timnas Indonesia U-23 berlatih di Stadion Madya, Jakarta (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

“Saya tidak tahu sama sekali tentang Brunei Darussalam, kami hanya kenal pemain kami. Malam terakhir jelang pertandingan, kami harus waspada dan memperhatikan hasil latihan,” kata Vanenburg jelang pertandingan, Selasa (15/7/2025).

“Kami berlatih tiga pekan dan kami tahu apa yang harus dilakukan. Saya percaya kepada pemain. Mereka sedang dalam kondisi yang baik,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/51/3159835/yardan_yafi-xoUW_large.jpg
Yardan Yafi Bawa Pulang Pengalaman Berharga Usai Bela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/51/3159450/simak_pesan_menyentuh_sjoerd_woudenberg_usai_timnas_indonesia_u_23_gagal_juara_di_piala_aff_u_23_2025-um3S_large.jpg
Pesan Menyentuh Sjoerd Woudenberg untuk Timnas Indonesia U-23 Usai Gagal Juara Piala AFF 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159229/arkhan_fikri-6TzQ_large.jpg
Penyesalan Arkhan Fikri Usai Timnas Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159214/robi_darwis_dan_kakang_rudianto-bh37_large.jpg
Kelar Bela Timnas Indonesia U-23, Robi Darwis dan Kakang Rudianto Dapat Hadiah dari Persib Bandung
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/15/51/1632757/kemenpora-gelar-kreativesia-2025-energi-muda-dan-semangat-sportivitas-di-palembang-dsl.webp
Kemenpora Gelar Kreativesia 2025: Energi Muda dan Semangat Sportivitas di Palembang
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/16/pengurus_percasi_dki_jakarta_resmi_dilantik_di_bal.jpg
Percasi Jakarta Terima Tantangan Bawa 10 Emas di Kejurnas Catur 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement