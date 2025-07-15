Timnas Indonesia U-23 vs Brunei: Gerald Vanenburg Santai meski Buta Kekuatan Lawan

DUEL Timnas Indonesia U-23 vs Brunei Darussalam U-23 akan tersaji di laga perdana Grup A. Jelang laga itu, pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg, mengaku buta dengan kekuatan Brunei Darussalam U-23.

Tetapi, hal ini bukan halangan untuk Timnas Indonesia U-23. Pasalnya, Gerald Vanenburg tetap yakin anak asuhnya bisa melewati rintangan pertamanya di Grup A Piala AFF U-23 2025.

1. Timnas Indonesia U-23 Segera Mulai Perjalanan

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Brunei Darussalam U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa (15/7/2025) pukul 20.00 WIB. Bisa dibilang, skuad Garuda Muda lebih diunggulkan.

Bukan hanya karena kualitasnya, melainkan juga karena bermain di hadapan publiknya. Meski begitu, Vanenburg justru mengaku buta dengan kekuatan Brunei Darussalam U-23.

“Saya tidak tahu sama sekali tentang Brunei Darussalam, kami hanya kenal pemain kami,” kata Vanenburg di Stadion Madya, Senin 14 Juli 2025.