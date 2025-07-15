Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 vs Brunei: Gerald Vanenburg Santai meski Buta Kekuatan Lawan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |09:05 WIB
Timnas Indonesia U-23 vs Brunei: Gerald Vanenburg Santai meski Buta Kekuatan Lawan
Gerald Vanenburg jadi pelatih Timnas Indonesia U-23. (Foto: PSSI)
A
A
A

DUEL Timnas Indonesia U-23 vs Brunei Darussalam U-23 akan tersaji di laga perdana Grup A. Jelang laga itu, pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg, mengaku buta dengan kekuatan Brunei Darussalam U-23.

Tetapi, hal ini bukan halangan untuk Timnas Indonesia U-23. Pasalnya, Gerald Vanenburg tetap yakin anak asuhnya bisa melewati rintangan pertamanya di Grup A Piala AFF U-23 2025.

Timnas Indonesia U-23 berlatih di Stadion Madya, Jakarta (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

1. Timnas Indonesia U-23 Segera Mulai Perjalanan

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Brunei Darussalam U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa (15/7/2025) pukul 20.00 WIB. Bisa dibilang, skuad Garuda Muda lebih diunggulkan.

Bukan hanya karena kualitasnya, melainkan juga karena bermain di hadapan publiknya. Meski begitu, Vanenburg justru mengaku buta dengan kekuatan Brunei Darussalam U-23.

“Saya tidak tahu sama sekali tentang Brunei Darussalam, kami hanya kenal pemain kami,” kata Vanenburg di Stadion Madya, Senin 14 Juli 2025.

 

Halaman:
1 2
      
