Jadwal Piala AFF U-23 2025 Hari Ini: Malaysia U-23 vs Filipina, Timnas Indonesia U-23 Tantang Brunei!

JADWAL Piala AFF U-23 2025 hari ini. Sejumlah laga seru akan tersaji, di antaranya ada duel Timnas Malaysia U-23 vs Filipina.

Ya, ajang Piala AFF U-23 2025 mulai bergulir hari ini, Selasa (15/7/2025). Empat tim dari Grup A akan bertarung di hari pertama Piala AFF U-23 2025 ini.

1. Malaysia vs Filipina

Duel Timnas Malaysia U-23 vs Filipina akan jadi pembuka Piala AFF U-23 2025. Pertandingan ini akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Selasa (15/7/2025) pukul 17.00 WIB.

Kubu Timnas Filipina U-23 jadi sorotan jelang laga tersebut. Sebab, mereka membawa kekuatan yang cukup menarik. Pelatih Timnas Filipina U-23, Garrath McPherson, memasukkan 6 pemain yang masih berstatus mahasiswa.

Meski begitu, pria berpaspor Australia tersebut menegaskan pemain yang berasal dari kampus memiliki kualitas apik seperti profesional. Ia tak sabar melihat aksi para pemain Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025.

“Skuad kami terdiri dari 23 pemain muda. Kami punya enam atau tujuh pemain yang main di universitas, itu keputusan saya,” kata McPherson dalam konferensi pers, Senin 14 Juli 2025.

“Tapi itu tidak berarti kekurangan kualitas. Hanya saja memang perjalanan mereka berbeda. Jadi saya tidak sabar melihat apa yang bisa mereka lakukan,” terang McPherson.

Dengan kondisi di atas, akankah Filipina U-23 membungkam Malaysia? Menarik menantikan laga ini.