HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23 di Piala AFF U-23 2025 Malam Ini: Hokky Caraka Menggila?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |06:48 WIB
Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23 di Piala AFF U-23 2025 Malam Ini: Hokky Caraka Menggila?
Hokky Caraka siap menggila di laga Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23 di Piala AFF U-23 2025. (Foto: Instagram/@hokkycaraka_)
A
A
A

PREDIKSI line up Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 vs Timnas Brunei Darussalam U-23 di laga pertama Grup A Piala AFF U-23 2025 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-23 akan menantang Brunei U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada hari ini, Selasa (15/7/2025) pukul 20.00 WIB.

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg dijamin sudah mengantongi line up terbaik untuk laga malam ini. Sebab, dari sejumlah pernyataan di media, pelatih asal Belanda ini meyakini kualitas personel Garuda Muda.

1. Andalkan 4-3-3

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

Melihat materi pemain sekarang, Gerald Vanenburg disinyalir mengandalkan pola 4-3-3. Dalam pola ini posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Cahya Supriadi. Meski hanya membela klub Liga 2 Bekasi City FC, secara Pengalaman Cahya Supriadi lebih mentereng ketimbang dua kiper lainnya, Daffa Fasya dan Muhammad Ardiansyah.

Lanjut ke posisi empat bek sejajar ada Kakang Rudianto, Muhammad Ferarri, Kadek Arel dan Dony Tri Pamungkas. Kakang Rudianto, Muhammad Ferarri berkolaborasi sejak memperkuat Timnas Indonesia U-20, begitu juga Kadek Arel dan Dony Tri Pamungkas sehingga secara chemistry mereka tak perlu diragukan lagi.

Kemudian di posisi tiga gelandang sentral ada Achmad Maulana, Arkhan Fikri dan Rayhan Hannan. Trio ini tak perlu diragukan lagi kualitasnya karena nama mereka telah berkibar di kasta tertinggi sepakbola Indonesia.

Achmad Maulana dikenal sebagai breaker alias pemutus serangan lawan. Sementara Arkhan Fikri dan Rayhan Hannan piawai mendistribusikan bola ke lini depan.

Bagaimana untuk pengisi lini depan? Trio Victor Dethan (winger kanan), Rahmat Arjuna (winger kiri) dan Hokky Caraka (penyerang tengah) dapat dikedepankan. Pelatih Gerald Vanenburg diprediksi mengandalkan pola satu posisi penyerang tengah.

 

