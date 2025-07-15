Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23 di Piala AFF U-23 2025 Malam Ini

LINK live streaming Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23 di Piala AFF U-23 2025 malam ini. Akankah Garuda Muda meraih kemenangan telak?

Duel melawan Brunei U-23 akan jadi tantangan perdana Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025. Laga seru itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Selasa (15/7/2025) pukul 20.00 WIB.

1. Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23

Indonesia ditunjuk jadi tuan rumah Piala AFF U-23 2025. Ada dua stadion yang jadi venue penyelenggaraan pertandingan Piala AFF U-23 2025, yakni SUGBK, Jakarta, dan Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi.

Sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U-23 pun tergabung di Grup A. Mereka akan lakoni seluruh laga Grup A di SUGBK.

Pada laga perdana, Timnas Indonesia U-23 akan hadapi Brunei U-23. Kans meraih kemenangan terbuka lebar karena di atas kertas, Timnas Indonesia U-23 jauh lebih diunggulkan.

Pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg pun sudah memilih sederet pemain muda berkualitas Tanah Air. Di antaranya, ada Hokky Caraka, Kakang Rudianto, Muhammad Ferarri, Robi Darwis, Arkhan Fikri, Jens Raven, dan masih banyak lagi lainnya.