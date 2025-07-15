Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 Menang 3-0 atas Brunei U-23 di Piala AFF U-23 2025 Malam Ini?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |05:58 WIB
Timnas Indonesia U-23 Menang 3-0 atas Brunei U-23 di Piala AFF U-23 2025 Malam Ini?
Timnas Indonesia U-23 berpotensi menang 3-0 atas Brunei U-23 di Piaal AFF U-23 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIM Nasional (Timnas) Indonesia U-23 menang 3-0 atas Timnas Brunei Darussalam U-23 di Piala AFF U-23 2025 malam Ini? Peluang Timnas Indonesia U-23 menang telak atas Brunei Darussalam U-23 di laga pertama Grup A Piala AFF U-23 2025 yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa (15/7/2025) pukul 20.00 WIB terbuka lebar.

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg memandang serius turnamen Piala AFF U-23 2025. Juru taktik 61 tahun itu mengatakan akan mencoba memenangkan semua pertandingan, termasuk laga melawan Brunei.

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

“Saya kira kalau kita bermain di turnamen, kita akan selalu mencoba memberi yang terbaik,” kata Gerald Vanenburg dalam konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23.

“Kami akan mencoba memenangkan tiap pertandingan,” lanjut pelatih yang membantu Timnas Belanda juara Piala Eropa 1988 sewaktu aktif semua pemain.

1. Butuh Dukungan Suporter

Gerald Vanenburg berharap suporter memadati SUGBK. Dukungan dari suporter akan membantu Timnas Indonesia U-23 tampil penuh motivasi di laga pembuka Piala AFF U-23 2025, yang mana itu takkan mudah.

“Tentu saya berharap ada banyak penonton yang hadir, sekarang kami harus fokus kepada pertandingan,” tegas pelatih 61 tahun ini.

 

