HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam U-23 di Piala AFF U-23 2025

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |11:19 WIB
Live Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam U-23 di Piala AFF U-23 2025
Gerald Vanenburg siap bawa Timnas Indonesia U-23 menang atas Brunei U-23 di Piala AFF U-23 2025 malam ini. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Tim Nasional (Timnas) Indonesia vs Brunei Darussalam U-23 di Piala AFF U-23 2025 sudah dirilis. Berdasarkan jadwal yang dikeluarkan Federasi Sepakbola Asia Tenggara (AFF), laga pembuka Grup A Piala AFF U-23 2025 ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa 15 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.

Pelatih Timnas Brunei U-23 Aminuddin bin Jumat sama sekali tak gentar dihadapkan dengan Timnas Indonesia U-23 di SUGBK. Ia menilai laga melawan Timnas Indonesia U-23 merupakan pengalaman berharga bagi skuad asuhannya.

Timnas Brunei Darussalam U-23 siap tempur di Timnas Indonesia U-23
Timnas Brunei Darussalam U-23 siap tempur di Timnas Indonesia U-23

“Ini (melawan Timnas Indonesia U-23) adalah pengalaman yang bagus buat kami. Kehormatan buat kami bisa melawan tim tuan rumah. Tentu mereka punya banyak pemain bertalenta,” kata Aminuddin dalam konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23, Senin 14 Juli 2025.

1. Tampil Penuh Semangat

Aminuddin juga memasang target dalam laga nanti malam. Ia memastikan Timnas Brunei Darussalam U-23 tampil penuh semangat dalam lawatan ke markas Timnas Indonesia U-23.

“Jadi kami datang ke sini sudah menentukan target, yaitu tampil dengan semangat. Kami ingin menunjukan progres kami selama beberapa bulan di laga ini. Kami ingin fokus satu demi satu game dan akan lihat setelahnya,” tegas Aminuddin.

2. Gerald Vanenburg Juga Optimistis

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg optimistis Timnas Indonesia U-23 menang atas Brunei Darussalam U-23. Ia menilai Dony Tri Pamungkas dan kawan-kawan memiliki kualitas untuk membungkam Brunei U-23.

 

Halaman:
1 2
      
