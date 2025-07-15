Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Patrick Kluivert Bahagia, Nathan Tjoe A-On Resmi Gabung Klub Liga 2 Denmark Lyngby Boldklub?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |09:15 WIB
Patrick Kluivert Bahagia, Nathan Tjoe A-On Resmi Gabung Klub Liga 2 Denmark Lyngby Boldklub?
Nathan Tjoe A-On segera gabung Lyngby Boldklub. (Foto; Instagram/@nathantjoeaon)
A
A
A

PELATIH Tim Nasional (Timnas) Indonesia Patrick Kluivert dijamin bahagia. Sebab, salah satu pemainnya di Timnas Indonesia, Nathan Tjoe A-On, dikabarkan gabung klub Liga 2 Denmark Lyngby Boldklub. Konfirmasi itu disampaikan jurnalis asal Denmark, Farzam Abolhosseini.

“Lyngby Boldklub memperkuat skuadnya dengan mendatangkan Nathan Tjoe A-On, pemain Timnas Indonesia yang satu tim dengan Kevin Diks. Fullback kiri yang dapat bermain di banyak posisi ini direkrut dari Swansea City secara bebas transfer,” tulis Farzam Abolhosseini di akun X-nya, @F_Abolhosseini.

Nathan Tjoe A-On segera gabung Lyngby Boldklub. (Foto: X/@F_Abolhosseini)
Nathan Tjoe A-On segera gabung Lyngby Boldklub. (Foto: X/@F_Abolhosseini)

Nathan Tjoe A-On disebut mendapatkan kontrak selama dua tahun dari klub tersebut. Eks pemain SBV Excelsior itu akan menjalani tes medis hari ini, Selasa (15/7/2025).

1. Masih Berkarier di Eropa

Keputusan Nathan Tjoe A-On berkarier di Denmark membuat semringah pencinta sepakbola Tanah Air. Sebab, Nathan Tjoe A-On tetap memilih berjuang di Benua Biru di saat banyak pemain diaspora yang memilih melanjutkan karier di Indonesia.

Sebelumnya, Nathan Tjoe A-On sempat dikaitkan dengan sejumlah klub Indonesia seperti Bhayangkara FC dan Dewa United. Namun, ia memilih berjuang di Eropa demi mengembalikan karier sepakbolanya yang sempat terpuruk.

Sejak pindah ke Swansea City pada musim panas 2023, karier Nathan Tjoe A-On agak tersendat. Ia kesulitan mendapatkan menit bermain bersama klub asal Wales tersebut.

 

