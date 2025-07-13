Hasil Playoff Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Bantai Sadakata United, Fafage Banua Tantang Black Steel FC!

Fafage Banua berhasil membantai Sadakata United 7-0 di leg II Playoff Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 (Foto: Instagram/@pfl.indonesia)

YOGYAKARTA – Fafage Banua berhasil membantai Sadakata United 7-0 di leg II Playoff Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. Laga itu berlangsung di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Minggu (13/7/2025) sore WIB.

Kemenangan ini membawa Fafage Banua melaju ke babak final four atau semifinal Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. Mereka akan menantang Black Steel FC.

Fafage Banua tampil menyengat sejak menit awal. Namun, gelombang serangan yang dilancarkan Evan Soumilena cs belum ada yang membuahkan gol ke gawang Sadakata United.

Sadakata United bermain cukup baik dalam bertahan maupun menyerang. Hingga 10 menit laga berjalan, belum ada gol yang diciptakan kedua tim.

Fafage Banua akhirnya berhasil membuka keran golnya ketika laga menyisakan enam menit. Gol keunggulan itu dicetak lewat sontekan Diego Rodrigo usai menerima umpan matang dari Evan Soumilena.

Sadakata United mencoba untuk merespons gol tersebut, namun masih cukup kesulitan menjebol pertahanan lawan. Hasilnya, Fafage Banua untuk sementara unggul 1-0 di babak pertama.