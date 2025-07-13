Jadwal Siaran Langsung Chelsea vs PSG di Final Piala Dunia Klub 2025 Malam Ini: Siapa Berjaya?

JADWAL siaran langsung Chelsea vs Paris Saint-Germain (PSG) di final Piala Dunia Klub 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga krusial itu tepatnya akan berlangsung di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat, pada Senin 14 Juli 2025 pukul 02.00 WIB.

Kedua tim jelas akan mengeluarkan permainan terbaik mereka untuk bisa menang dan mengangkat trofi di turnamen tersebut. Lantas siapa yang bakal juara?

1. Chelsea Bakal Waspada

Menurut bintang Chelsea, Enzo Fernandez, timnya bakal benar-benar mewaspadai PSG. Sebab Enzo tahu betul betapa kuatnya sang juara Liga Champions 2024-2025 tersebut.

Enzo memastikan Chelsea takkan membiarkan PSG bermain sebebas mungkin di final Piala Dunia Klub 2025 tersebut. Sebab jika dibiarkan, Enzo tahu betul para pemain PSG akan memanfaatkanya dengan sangat baik.

Bagi Enzo, mengalahkan PSG bukanlah pekerjaan mudah. Namun, ia optimistis menang demi membawa Chelsea merebut trofi keduanya di turnamen tersebut.

“Kami tahu kami tidak bisa memberi mereka ruang dan kami tahu kami tidak bisa memberi mereka peluang, karena mereka punya pemain-pemain yang sangat bagus,” jelas Enzo, dikutip dari laman resmi Chelsea, Minggu (13/7/2025).

“Memenangkan Piala Dunia Klub 2025 ini akan sangat penting bagi klub. Tentu saja, Chelsea pernah memenangkannya sebelumnya (2022), tetapi gelar kedua bukanlah hal yang buruk!” tambahnya.