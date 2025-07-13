Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Gabung Dewa United, Rafael Struick Dijanjikan Menit Bermain yang Banyak di Super League 2025-2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 13 Juli 2025 |10:34 WIB
Gabung Dewa United, Rafael Struick Dijanjikan Menit Bermain yang Banyak di Super League 2025-2026
Pemain Timnas Indonesia, Rafael Struick. (Foto: PSSI)
A
A
A

TANGERANG – Presiden Dewa United, Ardian Satya Negara, janjikan Rafael Struick akan mendapatkan menit bermain yang banyak di Super League 2025-2026. Ia percaya striker berusia 22 tahun itu mampu bersaing di skuad berjuluk Banten Warriors tersebut.

Kehadiran Rafael Struick di kompetisi kasta teratas di Tanah Air memberikan warna baru di kompetisi yang dulunya disebut Liga 1 itu. Sebelumnya, rekan setimnya di Timnas Indonesia, Jordi Amat memutuskan berkarier di Super League 2025-2026 dengan memperkuat Persija Jakarta.

1. Janjikan Banyak Menit Bermain

Ardian mengatakan Rafael Struick adalah pemain yang didatangkan berdasarkan kebutuhan Dewa United. Dengan adanya regulasi minimal klub memainkan satu pemain U-23 selama 45 menit di setiap pertandingan, membuat Ardian berani menjanjikan Rafael Struick pasti mendapatkan banyak menit bermain di Dewa United.

"Dengan regulasi yang ada harusnya dapat menit bermain yang banyak," kata Ardian Satya Negara di Bandung, dikutip Minggu (13/7/2025).

Ardian mengatakan Struick memang akan diplot untuk sebagai pemain U-23 di Dewa United berdasarkan usia pemain itu. Akan tetapi, mantan penggawa Brisbane Roar itu juga punya kans tampil reguler dengan menit bermain lebih banyak tanpa berpatokan regulasi yang ada.

Perwakilan Dewa United jemput Rafael Struick
Perwakilan Dewa United jemput Rafael Struick

"Sementara ini seperti itu (terkait kondisi Rafael Struick)," sambung Ardian.

2. Tambah Pemain Berlabel Timnas Indonesia

Sebelumnya, Rafael Struick berstatus tanpa klub setelah berpisah dengan klub Australia, Brisbane Roar. Di klub itu, Rafael hanya 10 kali tampil dan mencatatkan satu gol.

 

