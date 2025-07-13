Belum Puas dengan Rafael Struick, Dewa United Ingin Rekrut Pemain Diaspora Timnas Indonesia Lagi

TANGERANG – Presiden Dewa United, Ardian Satya Negara mengungkapkan pasukannya kemungkinan masih bisa menambahkan pemain diaspora Timnas Indonesia lagi di bursa transfer jelang Super League 2025-2026. Padahal, Dewa United baru saja mendatangkan Rafael Struick.

Ya, Dewa United dikabarkan sukses merekrut Rafael Struick di bursa transfer jelang Super League 2025-2026. Menurut Ardian, Rafael Struick didatangkan karena permintaan pelatih Dewa United, Jan Olde Riekerink, dan juga untuk memenuhi kuota pemain U-23.

Rafael Struick akan menambah kekuatan Skuad Banten Warriors -julukan Dewa United- untuk musim 2025-2026. Apalagi Dewa United akan tampil dalam dua kompetisi, yakni Super League dan AFC Challenge League (ACGL).

1. Tak Berhenti di Rafael Struick

Ardian mengatakan Dewa United memang terus bergerak dalam bursa transfer untuk mendapatkan pemain-pemain incaran. Dia pun tidak menampik ada pemain diaspora lainnya yang menjadi incaran.

"Tunggu aja kalau itu. Masih dalam proses semuanya," kata Ardian di Bandung, dikutip Minggu (13/7/2025).

Dengan bergabungnya Rafael Struick, maka nantinya Dewa United bakal memiliki lima pemain berlabel Timnas Indonesia. Empat pemain Timnas Indonesia yang sudah ada di skuad Banten Warrios –julukan Dewa United, adalah Egy Maulana Vikri, Septian Bagaskara, Stefano Lilipaly, dan Ricky Kambuaya.

Rafael Struick. instagram/brisbaneroarfc

2. Bicara Kontrak Rafael Struick

Menyoal kontrak Struick, Ardian menyebutkan striker muda andalan Timnas Indonesia itu diikat selama tiga tahun. Mantan pemain Brisbane Roar itu direkrut untuk memenuhi kuota pemain U-23 dalam Super League.