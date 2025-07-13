Juru Taktik Bali United Tahu Penyebab Klub-Klub Super League Tertarik Rekrut Pelatih Belanda

GIANYAR – Juru taktik Bali United, Johnny Jansen mengetahui alasan banyak klub-klub Super League (dulu Liga 1) yang kini tertarik merekrut pelatih asal Belanda. Menurut Jansen, mungkin semua itu ada kaitannya dengan PSSI yang juga tengah mengincar pelatih-pelatih asal Belanda untuk memperkuat Timnas Indonesia.

Ya, Super League 2025-2026 bakal beraroma pelatih asal Belanda. Hal itu karena banyak pelatih dari Negeri Kincir Angin tersebut yang tampil di kompetisi sepakbola Tanah Air tersebut.

1. Pelatih Belanda Ramai Melatih di Tanah Air

Musim lalu, Dewa United FC sukses bersama pelatih asal Belanda, Jan Olde Riekerink karena menempati peringkat ke-2 papan klasemen. Kini beberapa tim memilih nahkoda asal negeri kincir angin tersebut.

PSIM Yogyakarta bersama Jean Paul Van Gastel dan Persis Solo dengan Pater de Roo. Sementara itu, Bali United FC yang meminang Johnny Jansen.

Tidak tanggung-tanggung, Bali United turut memboyong dua asisten pelatih juga asal Belanda. Dua asisten itu, yakni Ronnie Pander dan Jeffrey Talan.

2. Karena Ikuti Timnas Indonesia?

Johnny Jansen. (Foto: X/BaliUnitedFC)

Johnny Jansen mengatakan tidak tahu pasti alasan klub-klub Super League begitu tertarik dengan pelatih asal Belanda. Akan tetapi, dia menilai sepertinya ingin meniru langkah yang dilakukan Timnas Indonesia.

“Saya tidak tahu mengapa klub-klub mulai mendatangkan pelatih dari Belanda, tetapi bisa kita lihat mereka mengadopsi dari Timnas Indonesia yang juga mendatangkan pelatih dari Belanda," kata Johnny Jansen dilansir dari laman Bali United, Minggu (13/7/2025)