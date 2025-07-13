Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Juru Taktik Bali United Tahu Penyebab Klub-Klub Super League Tertarik Rekrut Pelatih Belanda

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 13 Juli 2025 |01:01 WIB
Juru Taktik Bali United Tahu Penyebab Klub-Klub Super League Tertarik Rekrut Pelatih Belanda
Pelatih Bali United, Johnny Jansen. (Foto: Instagram/baliunitedfc)
A
A
A

GIANYAR – Juru taktik Bali United, Johnny Jansen mengetahui alasan banyak klub-klub Super League (dulu Liga 1) yang kini tertarik merekrut pelatih asal Belanda. Menurut Jansen, mungkin semua itu ada kaitannya dengan PSSI yang juga tengah mengincar pelatih-pelatih asal Belanda untuk memperkuat Timnas Indonesia.

Ya, Super League 2025-2026 bakal beraroma pelatih asal Belanda. Hal itu karena banyak pelatih dari Negeri Kincir Angin tersebut yang tampil di kompetisi sepakbola Tanah Air tersebut.

1. Pelatih Belanda Ramai Melatih di Tanah Air

Musim lalu, Dewa United FC sukses bersama pelatih asal Belanda, Jan Olde Riekerink karena menempati peringkat ke-2 papan klasemen. Kini beberapa tim memilih nahkoda asal negeri kincir angin tersebut.

PSIM Yogyakarta bersama Jean Paul Van Gastel dan Persis Solo dengan Pater de Roo. Sementara itu, Bali United FC yang meminang Johnny Jansen.

Tidak tanggung-tanggung, Bali United turut memboyong dua asisten pelatih juga asal Belanda. Dua asisten itu, yakni Ronnie Pander dan Jeffrey Talan.

2. Karena Ikuti Timnas Indonesia?

Johnny Jansen. (Foto: X/BaliUnitedFC)
Johnny Jansen. (Foto: X/BaliUnitedFC)

Johnny Jansen mengatakan tidak tahu pasti alasan klub-klub Super League begitu tertarik dengan pelatih asal Belanda. Akan tetapi, dia menilai sepertinya ingin meniru langkah yang dilakukan Timnas Indonesia.

“Saya tidak tahu mengapa klub-klub mulai mendatangkan pelatih dari Belanda, tetapi bisa kita lihat mereka mengadopsi dari Timnas Indonesia yang juga mendatangkan pelatih dari Belanda," kata Johnny Jansen dilansir dari laman Bali United, Minggu (13/7/2025)

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/49/3176561/psm_makassar-AF84_large.jpg
PSM Makassar Kembali Dihukum Berat FIFA: Dilarang Transfer Pemain Selama Tiga Periode
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/49/3176512/rahmad_darmawan-WsQB_large.png
Tunjuk Rahmad Darmawan sebagai Pelatih Baru, Persipura Jayapura Targetkan Lolos ke Super League 2026-2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/49/3175177/frans_putros-tjvB_large.jpg
Reaksi Persib Bandung Usai Frans Putros Dapat Sanksi Tambahan dari Komdis PSSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/49/3174722/reza_arya_pratama-A6q2_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Reza Arya Pratama di PSM Makassar yang Tiba-Tiba Dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/13/11/1631633/curhat-4-pemain-timnas-indonesia-gagal-tembus-piala-dunia-2026-sog.webp
Curhat 4 Pemain Timnas Indonesia Gagal Tembus Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/13/tenis.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Turnamen Tenis Dunia Pekan Ini: Almaty, European, Nordic Open di VISION+
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement