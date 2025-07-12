Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jens Raven Resmi Berpisah dengan FC Dordrecht U-21, Gabung Bali United?

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 12 Juli 2025 |21:46 WIB
Jens Raven Resmi Berpisah dengan FC Dordrecht U-21, Gabung Bali United?
Jens Raven resmi pisah dengan FC Dordrecht U-21. (Foto: Instagram/@jensraven9)
JENS Raven resmi berpisah dengan FC Dordrecht. Akankah striker Timnas Indonesia U-23 itu resmi gabung Bali United seperti yang sudah ramai diisukan belakangan ini.

Perpisahan Jens Raven dengan klub asal Belanda itu diketahui dari pesan yang dituliskannya di Instagram. Dia kini bersiap dengan langkah baru dalam kariernya.

jens raven

1. Jens Raven Resmi Pisah dengan FC Dordrecht

Jens Raven tuliskan pesan perpisahan dengan klubnya, FC Dordrecht, dalam unggahan di akun Instagram pribadinya @jensraven9. Dia mengaku bersyukur bisa membela klub Belanda itu selama 2 tahun terakhir.

“Terima kasih kepada @fcdordrechtnl selama 2 tahun terakhir, saya mengembangkan diri dan belajar banyak, sangat bersyukur untuk 2 tahun terakhir!!!” tulis Jens Raven, dikutip Sabtu (12/7/2025).

“Waktunya untuk langkah berikutnya!!!” lanjutnya.

Jens Raven diketahui masih membela FC Dordrecht untuk tim U-21. Tetapi, striker berusia 19 tahun itu harus melewatkan momen pramusim bersama sang klub karena kini fokus membela Timnas Indonesia U-23.

Sejak 23 Juni 2025, Jens Raven berada di Tanah Air untuk menjalani pemusatan latihan guna membela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025. Ajang Piala AFF U-23 2025 akan bergulir pada 15-29 Juli 2025.

Musim lalu, Jens Raven juga sering absen memperkuat FC Dordrecht U-21 karena agenda Timnas Indonesia U-19 atau U-20. Tercatat, ia absen pada Juli 2024 karena membela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-19 2024.

Sepanjang musim 2024-2025, Jens Raven hanya bermain 20 kali main bersama FC Dordrecht U-21. Dari penampilannya, dia mencetak enam gol.

 

