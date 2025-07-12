Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Malaysia U-23 Menang di 2 Laga Uji Coba, Timnas Indonesia U-23 Wajib Waspada!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 12 Juli 2025 |01:01 WIB
Timnas Malaysia U-23 Menang di 2 Laga Uji Coba, Timnas Indonesia U-23 Wajib Waspada!
Timnas Malaysia U-23 siap hadapi Piala AFF U-23 2025. (Foto: Instagram/malaysia_nt)
KUALA LUMPUR - Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 wajib waspada dengan Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025. Sebab baru-baru ini Malaysia U-23 baru saja menang di dua laga uji coba terakhir mereka jelang tampil di turnamen tersebut.

Skuad muda Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- meraih hasil positif dalam dua laga uji coba melawan klub Liga Super Malaysia. Malaysia U-23 menang 1-0 atas PDRM FC pada laga uji coba pertama yang berlangsung di Lapangan Sime Darby, Sabtu 5 Juli 2025.

Terbaru, Malaysia U-23 menang telak 4-1 atas Melaka United d Kuala Lumpur Football Stadium pada Selasa 8 Juli 2025. Menariknya, pelatih Timnas Malaysia U-23, Nafuzi Zain justru merasa masih kurang puas.

1. Belum Puas

Nafuzi menilai, dua kemenangan itu merupakan modal bagus untuk Malaysia U-23 dalam mengarungi Piala AFF U-23 2025. Dia mengatakan Fergus Tierney dan kolega juga mengalami peningkatan dari sisi permainan.

“Saya melihat ada progres dari sisi permainan, dan itu merupakan sinyal positif bagi kami sebelum menghadapi Kejuaraan ASEAN. Kami sadar tantangan sesungguhnya akan jauh lebih berat,” ujar Nafuzi, dikutip dari Berita Harian, Sabtu (12/7/2025).

Tapi, Nafuzi masih belum puas meski Malaysia U-23 sukses meraih hasil manis di dua laga uji coba. Eks pelatih Terengganu FC itu mengungkapkan bahwa masih ada aspek yang perlu dibenahi oleh anak asuhnya.

Timnas Malaysia U-23 terus perkuat diri jelang Piala AFF U-23 2025. (Foto: Instagram/malaysia_nt)
Timnas Malaysia U-23 terus perkuat diri jelang Piala AFF U-23 2025. (Foto: Instagram/malaysia_nt)

“Meski menang dalam dua pertandingan, saya rasa masih banyak hal yang harus diperbaiki agar kami bisa tampil sebagai tim yang solid dan menyuguhkan permainan terbaik,” ungkapnya.

“Dari sisi tempo dan permainan, saya tahu para pemain belum berada dalam kondisi ideal. Tapi kami masih punya waktu untuk membentuk tim yang lebih siap,” lanjutnya.

 

