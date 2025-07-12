Puas dengan Piala Presiden 2025, Maruarar Sirait Berencana Undang Klub Luar Negeri Lebih Banyak Musim Depan

BANDUNG – Ketua Steering Committee Piala Presiden 2025, Maruarar Sirait, puas dengan Piala Presiden 2025 yang makin meriah semenjak kehadiran dua klub luar negeri, yakni Oxford United dan Port FC. Selanjutnya, Maruarar berniat untuk mengundang klub luar negeri lebih banyak lagi di Piala Presiden 2026.

1. Berniat Undang Klub Luar Negeri Lebih Banyak

Pria yang akrab disapa Ara itu merasa kesuksesan Piala Presiden 2025 tak lepas dengan kehadiran dua tim dari luar negeri yakni Port FC (Thailand) dam Oxford United FC (Inggris). Jadi, ia memprediksi Piala Presiden 2026 mungkin akan lebih menarik jika ada banyak klub luar negeri yang ikut berpartisipasi.

"Tahun ini sudah ada dua tim asing. Doakan yah tahun depan lebih banyak lagi dan lebih hebat lagi," harap Maruarar dalam acara press conference road to final Piala Presiden 2025 di Gedung Sate Bandung, Jumat 11 Juli 2025

Ara memastikan gelaran Piala Presiden 2025 ini telah memberikan dampak positif. Salah satunya terhadap pelaku UMKM.

“Jadi hidup sekali kegiatannya. Kemarin saya sudah cek di Jakarta UMKM seperti apa dan sekarang akan saya cek di Bandung juga," sambung Ara.

Ara pun menyampaikan terima kasih kepada Bandung yang telah menjadi tuan rumah yang baik di gelaran Piala Presiden 2025 ini.

Oxford United vs Liga Indonesia All Star. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

2. Hal Positif dari Piala Presiden 2025

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi bersyukur Piala Presiden 2025 ini berjalan dengan baik meski Persib Bandung tak bisa menembus perebutan final hingga perebutan posisi tiga. Pria yang akrab disapa KDM alias Kang Dedi Mulyadi ini akui Piala Presiden 2025 telah memberikan banyak manfaat. Khususnya bagi masyarakat Jawa Barat.

“Insya Allah kegiatannya meriah pada final nanti dan support bagi masyarakat Jawa Barat untuk seluruh finalis di Piala Presiden 2025,” kata Dedi.