Port FC Tebar Ancaman ke Oxford United: Kami Siap Bawa Pulang Trofi Piala Presiden 2025!

PORT FC tebar ancaman ke Oxford United jelang final Piala Presiden 2025. Klub asal Thailand itu tegaskan siap bawa pulang trofi Piala Presiden 2025.

Port FC memiliki ambisi yang besar saat menghadapi Oxford United FC di babak final Piala Presiden 2025. Laga itu akan digelar di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu 13 Juli 2025.

1. Port FC Optimistis Tatap Laga Final

Pelatih Port FC, Alexandre Gama, mengaku sudah mempersiapkan timnya dengan baik dalam menghadapi babak final ini. Diharapkan, keinginan untuk menjadi juara bisa terwujud.

“Kami bangga mewakili Thailand di sini, kami bangga bisa melawan Oxford, kami berharap bisa menikmati pertandingan dan punya laga bagus di sana (final),” ujar Alex di konferensi pers Piala Presiden 2025 di Gedung Sate Bandung, Jumat (11/7/2025).

Gama sepakat dengan pelatih Oxford United FC, Gary Rowett. Menurutnya, passion sepakbola di Indonesia sangat besar.

“Mereka punya pertahanan dan organisasi yang bagus, dan kami punya segala yang kita butuhkan dan kami ingin stadion penuh agar atmosfer final terasa nanti,” katanya.