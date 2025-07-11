Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Port FC Tebar Ancaman ke Oxford United: Kami Siap Bawa Pulang Trofi Piala Presiden 2025!

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |23:25 WIB
Port FC Tebar Ancaman ke Oxford United: Kami Siap Bawa Pulang Trofi Piala Presiden 2025!
Port FC kala berlaga. (Foto: Port FC)
A
A
A

PORT FC tebar ancaman ke Oxford United jelang final Piala Presiden 2025. Klub asal Thailand itu tegaskan siap bawa pulang trofi Piala Presiden 2025.

Port FC memiliki ambisi yang besar saat menghadapi Oxford United FC di babak final Piala Presiden 2025. Laga itu akan digelar di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu 13 Juli 2025.

Hasil Dewa United vs Port FC di Piala Presiden 2025: Menang 2-1, The Lions Lolos ke Final

1. Port FC Optimistis Tatap Laga Final

Pelatih Port FC, Alexandre Gama, mengaku sudah mempersiapkan timnya dengan baik dalam menghadapi babak final ini. Diharapkan, keinginan untuk menjadi juara bisa terwujud.

“Kami bangga mewakili Thailand di sini, kami bangga bisa melawan Oxford, kami berharap bisa menikmati pertandingan dan punya laga bagus di sana (final),” ujar Alex di konferensi pers Piala Presiden 2025 di Gedung Sate Bandung, Jumat (11/7/2025).

Gama sepakat dengan pelatih Oxford United FC, Gary Rowett. Menurutnya, passion sepakbola di Indonesia sangat besar.

“Mereka punya pertahanan dan organisasi yang bagus, dan kami punya segala yang kita butuhkan dan kami ingin stadion penuh agar atmosfer final terasa nanti,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/49/3155521/gelaran_piala_presiden_2025_berlangsung_meriah_hingga_mendunia-8lVP_large.jpeg
Gegap Gempita Piala Presiden 2025: Merakyat, Mendunia, Bersejarah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/49/3155203/port_fc-TOFh_large.jpg
Port FC Libur 2 Hari Usai Juara Piala Presiden 2025, Pelatih: Kami Ingin Berpesta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/49/3155222/port_fc_jadi_satu_satunya_juara_piala_presiden_yang_berasal_dari_luar_negeri-qlrR_large.jpg
Kisah Port FC, Klub Asnawi Mangkualam yang Jadi Satu-satunya Juara Piala Presiden dari Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/49/3155137/oxford_united-6xnI_large.jpg
Alasan Pelatih Oxford United Kalah 1-2 dari Port FC hingga Gagal Juara Piala Presiden 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/12/11/1631361/timnas-indonesia-gagal-lolos-ke-piala-dunia-2026-usai-ditekuk-irak-xsh.webp
Indonesia Gagal Lolos ke Piala Dunia 2026 usai Ditekuk IrakÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/12/kuda_laut_nusantara_vs_raybit_fc.jpg
Hasil Pro Futsal League: Kuda Laut Nusantara Vs Raybit FC Imbang 4-4
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement