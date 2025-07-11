Hati-Hati Port FC, Oxford United Tegaskan Punya Persiapan Bagus untuk Final Piala Presiden 2025

PORT FC perlu waspada dalam hadapi Oxford United. Sebab, pelatih Oxford United FC, Gary Rowett, klaim timnya memiliki persiapan bagus hadapi Port FC di final Piala Presiden 2025.

Ya, Oxford United dan Port FC sama-sama berhasil lolos ke final Piala Presiden 2025. Pertandingan seru itu akan digelar di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu 13 Juli 2025.

1. Oxford United Menggebu-gebu

Gary Rowett penuh percaya diri dalam manatap laga final melawan Port FC. Dia menilai timnya sudah memainkan laga yang bagus sejauh ini di Piala Presiden 2025.

“Game pertama luar biasa, atmosfer yang bagus. Kami menikmati pengalaman kami di sini, merasakan atmosfer di sini, saya pikir pemain dan staf menikmati hari hari mereka di sini,” ujar Gary di konferensi pers jelang final Piala Presiden 2025 di Gedung Sate Bandung, Jumat (11/7/2025).

Sejatinya, ini pertama kalinya Gary Rowett ke Indonesia. Namun, dia mendapat masukan dari dua anak asuhnya, yakni Ole Romeny dan Marselino Ferdinan, terkait kultur sepakbola di Indonesia. Alhasil, dia bisa membawa tim berkiprah manis.

“Hal itu membuat para pemain termotivasi dan begitu passion untuk bermain di sini,” tuturnya.