Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hati-Hati Port FC, Oxford United Tegaskan Punya Persiapan Bagus untuk Final Piala Presiden 2025

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |22:58 WIB
Hati-Hati Port FC, Oxford United Tegaskan Punya Persiapan Bagus untuk Final Piala Presiden 2025
Oxford United kala berlaga. (Foto: Instagram/@oufcofficial)
A
A
A

PORT FC perlu waspada dalam hadapi Oxford United. Sebab, pelatih Oxford United FC, Gary Rowett, klaim timnya memiliki persiapan bagus hadapi Port FC di final Piala Presiden 2025.

Ya, Oxford United dan Port FC sama-sama berhasil lolos ke final Piala Presiden 2025. Pertandingan seru itu akan digelar di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu 13 Juli 2025.

Ole Romeny cetak gol di laga Arema FC vs Oxford United (Foto: Instagram/@officialpialapresiden)

1. Oxford United Menggebu-gebu

Gary Rowett penuh percaya diri dalam manatap laga final melawan Port FC. Dia menilai timnya sudah memainkan laga yang bagus sejauh ini di Piala Presiden 2025.

“Game pertama luar biasa, atmosfer yang bagus. Kami menikmati pengalaman kami di sini, merasakan atmosfer di sini, saya pikir pemain dan staf menikmati hari hari mereka di sini,” ujar Gary di konferensi pers jelang final Piala Presiden 2025 di Gedung Sate Bandung, Jumat (11/7/2025).

Sejatinya, ini pertama kalinya Gary Rowett ke Indonesia. Namun, dia mendapat masukan dari dua anak asuhnya, yakni Ole Romeny dan Marselino Ferdinan, terkait kultur sepakbola di Indonesia. Alhasil, dia bisa membawa tim berkiprah manis.

“Hal itu membuat para pemain termotivasi dan begitu passion untuk bermain di sini,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/49/3155521/gelaran_piala_presiden_2025_berlangsung_meriah_hingga_mendunia-8lVP_large.jpeg
Gegap Gempita Piala Presiden 2025: Merakyat, Mendunia, Bersejarah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/49/3155203/port_fc-TOFh_large.jpg
Port FC Libur 2 Hari Usai Juara Piala Presiden 2025, Pelatih: Kami Ingin Berpesta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/49/3155222/port_fc_jadi_satu_satunya_juara_piala_presiden_yang_berasal_dari_luar_negeri-qlrR_large.jpg
Kisah Port FC, Klub Asnawi Mangkualam yang Jadi Satu-satunya Juara Piala Presiden dari Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/49/3155137/oxford_united-6xnI_large.jpg
Alasan Pelatih Oxford United Kalah 1-2 dari Port FC hingga Gagal Juara Piala Presiden 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/12/11/1631407/erick-thohir-out-menggaung-di-x-usai-timnas-tersingkir-ke-piala-dunia-2026-nrq.webp
Erick Thohir Out Menggaung di X usai Timnas Tersingkir ke Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/11/pelatih_timnas_indonesia_patrick_kluivert.jpg
Patrick Kluivert Sudah Siapkan Strategi Khusus untuk Bungkam Irak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement