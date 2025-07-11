Oxford United Nikmati Atmosfer Tanding di Indonesia, Siap Bawa Pulang Trofi Piala Presiden 2025 ke Inggris!

BANDUNG – Pelatih Oxford United, Gary Rowett, blak-blakan mengaku timnya sangat menikmati atmosfer bertanding di Indonesia. Ole Romeny cs sangat senang dengan kehadiran suporter di Indonesia.

Alhasil, kiprah manis pun ditunjukkan Oxford United. Mereka bahkan sukses menembus babak final Piala Presiden 2025.

1. Oxford United Lolos Final

Oxford United berhasil lolos ke final turnamen pramusim Piala Presiden 2025. Tim Liga 2 Inggris tersebut akan bersua dengan klub asal Thailand, Port FC, di final.

Pertandingan pamungkas akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada Minggu 13 Juli 2025. Oxford United adalah tim yang sudah merasakan bertanding di dua stadion berbeda di Piala Presiden 2025.

Pada laga pertama fase grup, Oxford United berhasil membenamkan Liga Indonesia All Star (6-3) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada 6 Juli 2025. Kemudian di laga kedua, The Ox -julukan Oxford United- menyikat Arema FC (4-0) di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat.