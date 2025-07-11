Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Puji Kecerdasan Pemain Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg Tak Kesulitan Latih Garuda Muda

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |09:34 WIB
Puji Kecerdasan Pemain Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg Tak Kesulitan Latih Garuda Muda
Pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg . (Foto: Instagram/geraldvanenburgofficial)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Gerald Vanenburg memuji kecerdesan para pemain di skuad Garuda Muda. Pasalnya Gerald mengaku tak kesulitan sama sekali dalam mentransformasikan filosofi permainannya ke para pemain Timnas Indonesia U-23.

Sebagaimana diketahui, Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- tergabung di Grup A Piala AFF U-23 bersama Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Ajang itu akan dimulai pada 15-19 Juli 2025.

1. Senang dengan Kepintaran Pemain

Gerald Vanenburg mengatakan para pemain cukup mengerti apa yang dirinya inginkan dalam membentuk filosofi permainan. Hal itu pun membuat persiapan Timnas Indonesia U-23 berjalan cukup baik untuk pesta sepak bola Asia Tenggada usia muda tersebut.

"Para pemain sangat pintar. Kami banyak bicara dan kami banyak berlatih. Dan saya pikir mereka bermain sangat baik," kata Gerald di Jakarta, dikutip Jumat (11/7/2025).

Saat ini Timnas Indonesia terus mematangkan diri dengan melakukan pemusatan latihan (TC) di Jakarta. TC itu kini diikuti 25 pemain karena ada tiga nama yang dicoret, yakni Frengky Missa, Ahmad Wadil, dan Rahmat Syawal.

Timnas Indonesia U-23 berlatih di Stadion Madya, Jakarta (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
Timnas Indonesia U-23 berlatih di Stadion Madya, Jakarta (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Pelatih asal Belanda itu merasakan semangat begitu besar dimiliki setiap pemain selama TC berlangsung. Menurutnya, Timnas Indonesia U-23 punya potensi besar dan dapat berjaya dalam Piala AFF U-23 2025.

"Saya punya firasat yang sangat baik tentang mereka," sambung Vanenburg.

 

