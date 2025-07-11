Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Profil Paulinho Moccelin, Pemain Arema FC yang Bikin Ole Romeny Cedera di Laga Arema FC vs Oxford United

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |06:54 WIB
Profil Paulinho Moccelin, Pemain Arema FC yang Bikin Ole Romeny Cedera di Laga Arema FC vs Oxford United
Pemain Arema FC, Paulinho Moccelin. (Foto: Instagram/aremafcofficial)
A
A
A

PROFIL Paulinho Moccelin, pemain Arema FC yang bikin Ole Romeny dapat Anda ketahui di artikel ini. Momen Paulinho menekel keras striker Timnas Indonesia itu terjadi di laga pamungkas Grup A Piala Presiden 2025 yang mempertemukan Arema FC vs Oxford United, pada Kamis 10 Juli 2025 malam WIB.

Ya, bermain di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, ada insiden mengenaskan antara Paulinho dan Romeny. Tepatnya ketika laga baru berjalan kurang lebih belasan menit, Romeny mendapatkan tekelan keras dari Paulinho hingga terpaksa ditandu keluar lapangan.

1. Cedera Akibat Tekelan

Akibat tekelan yang dilakukan Paulinho, Romeny diketahui mengalami cedera. Bintang Oxford United itu akhirnya ditarik keluar lapangan pada menit 21.

Padahal, beberapa menit sebelumnya, tepatnya di menit ke-15, Romeny baru saja mencetak gol kedua Oxford United di laga kontra Arema FC tersebut. Nahasnya lagi, usai laga Romeny mengonfirmasi dirinya cedera dan perlu waktu sejenak untuk pulih.

Romeny akan absen untuk sementara waktu, termasuk tak bisa tampil di final Presiden 2025 yang mempertemukan Port FC vs Oxford United pada Minggu 13 Juli 2025.

Ole Romeny cedera di laga Arema FC vs Oxford United (Foto: Okezone/Agi Ilman)
Ole Romeny cedera di laga Arema FC vs Oxford United (Foto: Okezone/Agi Ilman)

“Terima kasih semuanya atas semua pesannya (doa). Sayangnya, saya akan absen untuk sementara waktu,” ujar Romeny melalui instagram stories lewat akun @oleromeny, Jumat (11/7/2025).

“Tetapi (saya) akan melakukan apa saja agar bisa kembali secepatnya. Tetap semangat,” tambah striker Timnas Indonesia tersebut.

Netizen yang mengetahui hal tersebut pun berharap Romeny bisa pulih dan bermain saat musim Liga 2 Inggris 2025-2026 dimulai, termasuk saat Timnas Indonesia tampil di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Oktober 2025 mendatang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
