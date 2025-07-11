Ole Romeny Ungkap Kabar Buruk Usai Alami Cedera di Laga Arema FC vs Oxford United

BANDUNG – Penyerang Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Ole Romeny mengungkapkan kabar buruk usai mengalami cedera di laga Arema FC vs Oxford United, pada Kamis 10 Juli 2025 malam WIB. Akibat cedera di laga terakhir Grup A Piala Presiden 2025 itu, Romeny mengaku akan absen untuk sementara waktu.

Romeny tak memberitahukan lebih lanjut butuh berapa lama atau seberapa parah cedera kaki yang ia alami. Satu hal pasti, Romeny mengaku akan berusaha keras untuk segera sembuh dan kembali ke lapangan.

1. Bakal Absen Sementara Waktu

Ya, Romeny memang mengalami cedera saat bermain di Stadion si Jalak Harupat, Bandung kemarin malam. Awalnya, Romeny berhasil bermain apik hingga mencetak gol ketika laga baru berjalan 15 menit.

Sayangnya, beberapa menit setelah mencetak gol kedua Oxford di laga tersebut, Romeny terjatuh di pinggir lapangan usai mendapat tekel keras dari pemain Arema FC, Paulinho Moccelin. Wasit lalu menghentikan laga dan melakukan pengecekan VAR.

Dari hasil tinjauan VAR, wasit memberikan kartu kuning kepada Paulinho. Sementara, Romeny sempat mendapatkan perawatan intensif dari tim medis Oxford United di lapangan.

Kabar terbaru Ole Romeny

Setelah beberapa menit, kondisi Romeny tak memungkinkan untuk melanjutkan pertandingan. Ia ditandu keluar lapangan pada menit ke-21.

Usai laga, akhirnya Romeny memberikan kabar terbaru. Dalam sebuah foto dirinya yang sudah berada di dalam hotel, kaki Romeny terlihat sudah diberikan perawatan.

Hanya saja, di foto yang terupload di instagram stories akun pribadinya itu, Romeny memberitahukan akan absen untuk beberapa waktu. Namun, ia menegaskan akan berusaha keras untuk segera kembali pulih.