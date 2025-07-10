Bikin Ole Romeny Cedera, Gelandang Arema FC Paulinho Moccelin Diserang Warganet

GELANDANG Arema FC, Paulinho Moccelin, langsung diserang warganet gara-gara bikin penyerang Oxford United Ole Romeny cedera. Akun Instagram pribadinya @paulinhomoccelin94 banjir komentar negatif.

Romeny mengalami cedera pada laga Arema FC vs Oxford United di Piala Presiden 2025. Sang pemain bahkan harus ditandu keluar dari lapangan di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Kamis (10/7/2025) malam WIB.

1. Ditandu Keluar Lapangan

Romeny sempat mencetak gol spektakuler di menit kesembilan. Tembakan terarahnya ke sudut kanan atas gawang Lucas Frigeri membuat Oxford United unggul 2-0 atas Arema FC.

Namun, empat menit kemudian, Romeny terjatuh di pinggir lapangan usai mendapat tekel keras dari Paulinho. Wasit lalu menghentikan laga dan melakukan pengecekan VAR.

Dari hasil tinjauan VAR, wasit memberikan kartu kuning kepada Paulinho. Sementara, Romeny sempat mendapatkan perawatan intensif dari tim medis Oxford United di lapangan.

Setelah beberapa menit, kondisi Romeny tak memungkinkan untuk melanjutkan pertandingan. Ia ditandu keluar lapangan pada menit ke-21.

Situasi itu bikin penggemar Timnas Indonesia geram. Mereka khawatir Romeny mengalami cedera parah lantaran harus ditandu keluar lapangan.